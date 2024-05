Stars Nicola Coughlan: So waren ihre ‚Bridgerton‘-Sexszenen

Nicola Coughlan at Bridgerton premiere in Australia - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2024, 10:44 Uhr

Die Penelope-Darstellerin musste für die neue 'Bridgerton'-Staffel heiße Szenen drehen.

Nicola Coughlan verrät, dass sie sich bei ihren ‚Bridgerton‘-Sexszenen sehr wohl fühlte.

Die irische Schauspielerin ist in der Netflix-Serie als Penelope Featherington zu sehen. Die neue Staffel dreht sich um die Romanze zwischen ihrer Figur und Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton. Dafür musste die 37-Jährige auch einige intime Szenen drehen.

Im Gespräch mit dem britischen ‚Closer‘-Magazin offenbart Nicola, dass sie sich dabei sehr wohl gefühlt habe. „Ich hatte das große Glück, Luke von der ersten Staffel an bis jetzt zu haben. Am Anfang war es wirklich einschüchternd, aber durch das Vertrauen – ‚Ich weiß, dass du mich hast, ich habe dich‘ – war es wie: ‚Lass es uns tun’“, erzählt sie. „Es war etwas Besonderes und ich hatte einen Moment, in dem ich dachte: ‚Oh mein Gott, wir sind wirklich die romantischen Hauptdarsteller der Staffel.'“

Die ‚Derry Girls‘-Darstellerin genoss es, eine andere Seite von Penelope zu sehen, während sich ihr Charakter in der neuen Staffel weiterentwickelte. „Ich habe es wirklich geliebt, die humorvolle Seite von ihr zu spielen, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie so viel durchmacht“, erzählt sie. „Es hat so viel Spaß gemacht, zu spielen, wie albern sie ist und wie unfähig sie ist, mit Männern zu sprechen.“