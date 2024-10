Stars Nikki Reed: Vorerst keine Schauspielerei

Nikki Reed at Baby2Baby Gala - Avalon - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 09:00 Uhr

Nikki Reed kann sich eine Rückkehr zur Schauspielerei „nicht vorstellen“.

Die 36-jährige Schönheit, die vor allem durch ihre Rolle der Rosalie Hale in der ‚Twilight‘-Filmreihe bekannt ist, konzentriert sich derzeit auf ihre geschäftlichen Interessen und hat keine Ambitionen, in nächster Zeit zur Schauspielerei zurückzukehren.

Nikki, die eine nachhaltige Schmuckmarke und eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel betreibt, sagte ‘People’: „Ich schaue mir nichts an. Ich bin einfach sehr, sehr beschäftigt. Ich arbeite über 90 Stunden pro Woche. „Im Moment leite ich ein Unternehmen in Vollzeit und habe gerade ein weiteres gegründet, ein gemeinsames Unternehmen mit The Absorption Company. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, meine Energie abzugeben, aber die Tür ist nicht geschlossen.“

Nikki hat seit 2019, als sie in der Netflix-Serie ‚V-Wars‘ mitspielte, keine Rolle mehr auf dem Bildschirm gespielt. Kürzlich hat Nikkis Ehemann Ian Somerhalder verraten, dass er sich von der Schauspielerei „zurückgezogen“ hat, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen.