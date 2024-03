Neuauflage der 1990er-Jahre-Sendung „Notruf“ mit Bärbel Schäfer: Sat.1 legt RTL-Klassiker neu auf

"Notruf" mit Bärbel Schäfer. (smi/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 14:30 Uhr

Sat.1 bedient sich doppelt bei RTL: Der Sender bringt den 1990er-Hit "Notruf" zurück, bei dem Rettungskräfte spektakuläre Einsätze nachstellen. Für die Moderation verpflichtet Sat.1 mit Bärbel Schäfer eine TV-Ikone dieser Zeit.

Sat.1 bringt ein altes Format von RTL zurück ins deutsche Fernsehen. Wie der Sender mitteilte, startet am 22. April 2024 "Notruf" – beziehungsweise "NOTRUF", denn so schreibt Sat.1 die Sendung, um sie vom Original abzugrenzen. Das lief zwischen 1992 und 2006 beim Konkurrenten RTL, moderiert von Hans Meiser (1946-2023). Die Idee für das Format stammte von Rudi Carrell (1934-2006). Sowohl Original als auch Neufassung stellen Einsätze von Rettungskräften nach.

Moderatorin der Neuauflage ist Bärbel Schäfer (60). Sie will mit ihrem Engagement ihre Wertschätzung gegenüber Notärzten zeigen, deren "Liebe und Kraft für ihren Beruf" sie laut Pressemitteilung bewundert "Einsatz- und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmaßnahmen", wird Schäfer vom Sender zitiert.

Für Sat.1-Chef Marc Rasmus ist Bärbel Schäfer aufgrund ihrer "Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität die perfekte Moderatorin" für "Notruf". "Es ist Zeit für echte Helden", sagt der Senderchef laut der Mitteilung über das Projekt.

Rückkehr von Bärbel Schäfer ins Privatfernsehen

Sat.1 hat sich nicht nur bei dem Format bei RTL bedient, sondern auch bei der Moderatorin. Bärbel Schäfer moderierte bei den Kölnern zwischen 1995 und 2002 eine nach ihr benannte Nachmittagstalkshow. "Notruf" markiert ihre Rückkehr ins Privatfernsehen. Dort hatte sich die gebürtige Bremerin zuletzt rar gemacht, moderiert hauptsächlich beim Radiosender hr3 ein wöchentliches Talkformat.

"Notruf" läuft ab Montag, den 22. April jeden Werktag um 18 Uhr bei Sat.1 und Joyn. Auf diesem Sendeplatz läuft derzeit mit "Lebensretter hautnah" ein thematisch verwandtes Format.