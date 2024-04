TV-Star freut sich über Fortsetzung Vertrag verlängert: Matthias Opdenhövel bleibt bei ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Star Matthias Opdenhövel bleibt der Sendergruppe erhalten. (hub/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 11:22 Uhr

Elton ist weg, dafür bleibt Matthias Opdenhövel ProSiebenSat.1 erhalten. Und das für mehrere Jahre, wie die Sendergruppe nun verkündete.

Matthias Opdenhövel (53) bleibt bei ProSiebenSat.1. Der Moderator hat seinen Exklusiv-Vertrag "um mehrere Jahre" verlängert, wie das Unternehmen bekannt gab. Für wie lange genau der 53-Jährige unterschrieben hat, wurde nicht verkündet.

Video News

Henrik Pabst, als Chief Content Officer verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, ProSieben und Sat.1, erklärte in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung: "Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Große Show, Sport, Quiz und Fußball – Matthias Opdenhövel ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wichtiger Vertrauensmann, den sie gerne in ihre Wohnzimmer oder auf ihr Smartphone einladen. Wir freuen uns sehr auf mehrere weitere Jahre mit Matthias Opdenhövel."

Möglichkeiten sind "opdi-mal"

Der Moderator selbst freue sich "sehr auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit. Die Vielfalt und die Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Plattformen des Konzerns bieten, sind einfach: opdi-mal", so der TV-Star.

Opdenhövel soll bei der Sendergruppe weiter unterschiedliche, große Sendungen moderieren. In der ProSieben-Show "The Masked Singer" ist er seit 2019 dabei. Bei "Schlag den Star", ebenfalls auf ProSieben, feiert Matthias Opdenhövel ein Comeback: Ab Juni übernimmt er nach dem Aus von Kollege Elton (53) erneut die Moderation der Sendung, durch die er bereits 2010 führte.

In Sat.1 sorgt Matthias Opdenhövel für Musik

Matthias Opdenhövel, der gerade auch in "The Floor" zu sehen war, präsentiert darüber hinaus die Sat.1-Musikshow "The Tribute" und eine Neuauflage der Musikratesendung "Hast du Töne? ". Für "#ranFussball" begleitet er zudem weiter alle hochklassigen Fußballspiele.

Seit September 2021 führte der Moderator mit Linda Zervakis (48) außerdem durch das Infotainment-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live". Im November 2023 verkündete ProSieben allerdings das Aus der Sendung.