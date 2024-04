Auch Muriel Baumeister ist dabei „Die Spreewaldklinik“: Neue Sat.1-Vorabendserie mit Sina-Valeska Jung

Sina-Valeska Jung (l.) und Isabel Hinz in "Die Spreewaldklinik". (smi/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 16:11 Uhr

Nach "Verbotene Liebe" und "Alles was zählt" hat Sina-Valeska Jung die nächste Rolle in einer Vorabendserie ergattert. In "Die Spreewaldklinik" spielt sie eine Ärztin mit dunklem Geheimnis. An ihrer Seite meldet sich auch Muriel Baumeister zurück.

Nach ihrem kürzeren Gastspiel bei "Alles was zählt" hat Sina-Valeska Jung (44) die Hauptrolle in einer neuen Vorabendserie ergattert. Für Sat.1 steht sie bald für die "Die Spreewaldklinik" vor der Kamera. Das gab der Sender am Montag bekannt. Sina Valeska Jung spielt die Ärztin Dr. Lea Wolff, die aus Hamburg in den Spreewald kommt. Dort sucht sie ihre Tochter, die sie vor zwanzig Jahren direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte.

Sina-Valeska Jung landete 2006 ihre erste große Rolle in "Verbotene Liebe". Bis 2009 spielte sie in der mittlerweile eingestellten ARD-Soap Sarah von Lahnstein. Nach längerer Pause und Episodenrollen in diversen Serien schloss sie sich schließlich wieder einer weiteren Daily an: 2021 übernahm sie eine tragende Rolle in "Alles was zählt", doch das Engagement endete bereits 2022.

Muriel Baumeister meldet sich zurück

Für die Rolle von Lea Wolffs Chefin konnten die Macher einen großen Serien-Namen verpflichten. Muriel Baumeister (52) spielt Dr. Barbara Berg. Baumeister ist seit den 90er Jahren im TV zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Familienserie "Ein Haus in der Toscana" (1990-1994), die ZDF-Serie "Der Landarzt" oder die ARD-Krimiserie "Einsatz Hamburg Süd".

Zuletzt machte die Deutsch-Österreicherin eher aus traurigen Gründen Schlagzeilen. So gab sie vor einem Jahr bekannt, an Brustkrebs erkrankt zu sein. 2022 verkündete sie, nach einem kalten Alkoholentzug seit vier Jahren trocken zu sein. In den letzten Jahren machte sich Baumeister als Schauspielerin eher rar, absolvierte nur Gastauftritte in Filmen und Serien. "Die Spreewaldklinik" ist ihre erste größere reguläre Serienrolle seit Langem.

Neben Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister spielt Isabel Hinz (27) die junge Krankenschwester Nico, Daniel Scholz (49) Leas Jugendliebe Paul und Daniel Buder (46) den Arzt Erik.

Die 80 Folgen von "Die Spreewaldklinik" werden im brandenburgischen Lübben gedreht. Die Serie soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Sat.1 starten.