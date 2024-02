Stars ‚O.C., California‘: Mischa Barton bestätigt Romanze mit Ben McKenzie

Mischa Barton - Flaunt It Awards LA - July 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 13:34 Uhr

Also doch! Die Schauspielerin verrät, dass sie ihren ehemaligen Co-Star datete.

Mischa Barton enthüllt, dass sie und Ben McKenzie während den Dreharbeiten zu ‚O.C., California‘ heimlich ein Paar waren.

Die Schauspielerin war 17 Jahre alt, als sie zusammen mit ihrem damals 25-jährigen Co-Star für die Jugendserie vor der Kamera stand. Nach jahrelangen Spekulationen über die Romanze der beiden hat sie nun zugegeben, dass diese nicht nur auf dem Bildschirm stattfand.

Im ‚Call Her Daddy‘-Podcast offenbart die Darstellerin: „Ich bin als Jungfrau, als Kind, zu ‚O.C., California‘ gegangen. Mit Leuten zu spielen, die älter sind als ich, war ein bisschen wie: ‚Oh wow, die wissen, was sie tun. Es wird in dieser Serie Beziehungen geben und du musst diese Rolle spielen.‘ Ich habe mich nicht wirklich bereit dafür gefühlt.“

Das Model fügt hinzu: „In der Schule war ich immer ein Spätzünder, und ich hatte nie wirklich Dates. Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich eigentlich tun sollte. Also hatte ich das Gefühl, dass ich das nachholen muss.“

Die Beziehung mit Ben sei ihre erste gewesen. Mischa zufolge hatte sie damals „keine Ahnung“, was sie tat. Damit sei sie jedoch nicht die einzige gewesen. „Die Leute fangen in diesen Show etwas miteinander an und diese Dinge passieren, aber wir haben uns sehr schnell rein gestürzt“, gesteht sie. Das sei jedoch problematisch geworden, „wenn man sich dann trennt und die Dinge nicht funktionieren und sie sehen, dass du andere Leute datest.“ Die 38-Jährige packt weiter aus: „In der Show wurde bekanntermaßen viel gedatet und verschiedene Leute kamen zusammen.“