Seit zwei Wochen Antibiotika „Offenes Bein“: Til Schweiger liegt im Krankenhaus

Til Schweiger liegt seit zwei Wochen in der Klinik. (ili/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 13:40 Uhr

Filmemacher Til Schweiger liegt seit Tagen im Krankenhaus und muss sich dort wegen eines "offenen Beins" behandeln lassen.

Sorge um Schauspieler und Produzent Til Schweiger (60). Er liegt seit zwei Wochen in einer Klinik. Was passiert ist, hat er der "Bild"-Zeitung gesagt: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das", erklärt Schweiger. "Leider wurde es immer schlimmer", fügt er hinzu.

Jetzt hat er auch noch Fieber

Demnach ist für das anstehende Wochenende die nächste große Untersuchungsrunde geplant: "Mit MRT, Doppler-Sonografie, Ultraschall", fasst der Schöpfer so erfolgreicher Filme wie "Honig im Kopf" (2014) oder "Keinohrhasen" (2007) das medizinische Programm zusammen. Doch zu den bestehenden Problemen hat sich nun noch ein weiteres hinzugesellt: "Ich habe in der Nacht zu Donnerstag Fieber bekommen", gibt Schweiger preis.

Ein beruflicher Termin in New York

Schlecht ist das auch deshalb, weil der Filmemacher eigentlich einen beruflichen Termin hat, den er sehr gerne wahrnehmen würde: Er möchte zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" nach New York – der Film startet in den USA am 19. April in den Kinos. "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik", sagt Schweiger und fügt hinzu, dass er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe.