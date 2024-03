Er plant, Berufung einzulegen Oh Yeong-su aus „Squid Game“ wegen sexuellen Fehlverhaltens verurteilt

Oh Yeong-su ist besonders durch die Netflix-Serie "Squid Game" international bekannt geworden. (lau/spot)

SpotOn News | 15.03.2024, 16:33 Uhr

Der südkoreanische "Squid Game"-Star Oh Yeong-su ist in seinem Heimatland des sexuellen Fehlverhaltens für schuldig befunden worden. Oh soll eine Frau unter anderem gegen ihren Willen auf die Wange geküsst haben.

Der bekannte südkoreanische Schauspieler Oh Yeong-su (79) ist in seinem Heimatland wegen sexuellen Fehlverhaltens verurteilt worden. Das berichtet die "New York Times" aus Südkoreas Hauptstadt Seoul. Oh, der in der Netflix-Serie "Squid Game" den Spieler mit der Nummer "001" verkörperte, wurde von einem südkoreanischen Gericht der "unzüchtigen Körperverletzung" für schuldig befunden, und zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

"Squid Game"-Star soll Frau auf Wange geküsst haben

Zudem wurde der Schauspieler, der für sein Spiel in "Squid Game" als erster Südkoreaner überhaupt einen Golden-Globe-Award erhielt, zur Teilnahme an einem 40-stündigen Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter verpflichtet. Oh plant laut Medienberichten, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Der Netflix-Star wurde von einem Bezirksrichter in Seongnam, einer Stadt südöstlich von Seoul, für schuldig befunden, die Klägerin, eine anonym bleibende Schauspielerin, im Jahr 2017 auf unangemessene Weise umarmt zu haben. Außerdem soll er ihre Hand gehalten und ihre Wange geküsst haben sowie sich in ihrem Zimmer hingelegt haben, und dabei möglicherweise unangemessene sexuelle Bemerkungen gemacht haben.

An der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Squid Game" – immer noch das weltweit erfolgreichste Programm der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes – ist Oh nicht beteiligt, und hat schon seit dem Jahr 2022, als die Anklage gegen ihn bekannt wurde, in Südkorea Schauspiel-Engagements verloren.