Nach großem Erfolg "Harry & Meghan" Prinz Harry und Herzogin Meghan kündigen zwei neue Netflix-Projekte an

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben neue Serien für Netflix angekündigt. (lau/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 21:30 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan widmen sich auf dem Streamingdienst Netflix in Zukunft zwei Herzensthemen: dem feinen Leben und dem Polosport.

Nach ihrem großen Erfolg mit der Dokuserie "Harry & Meghan" sind nun die nächsten Projekte bekannt geworden, die Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) für den kalifornischen Streamingdienst Netflix angehen werden. Demnach soll eine noch unbetitelte Serie, die von Herzogin Meghan kuratiert wird, "die Freuden des Kochens, der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft feiern", wie das US-Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf die offizielle Beschreibung des Streaming-Projekts berichtet.

Video News

Herzogin Meghans neue Lifestyle-Marke

Das passt zu Herzogin Meghans erst vor wenigen Wochen ins Leben gerufener Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard", die laut eines Bericht des "People"-Magazins künftig Waren wie kleine Küchengeräte, Gewürze, Geschirr und Lebensmittelprodukte wie Wein, Honig, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee und Saucen, aber auch Süßigkeiten wie Kekse vertreiben wird. Auch Gartengeräte sollen zur Angebotspalette von "American Riviera Orchard" gehören, was sich mit der Beschreibung von Meghans kommender Netflix-Serie größtenteils deckt.

Prinz Harry widmet sich auf Netflix dem Polosport

Meghans Ehemann Prinz Harry gilt derweil als begeisterter Polospieler. Eine zweite kommende Netflix-Serie soll daher die faszinierende Welt dieses Sports beleuchten. Sie soll Zuschauerinnen und Zuschauern "einen noch nie dagewesenen Zugang zur Welt des professionellen Polosports bieten", wie es in der Beschreibung zur Show heißt.

Entstehen soll das ebenfalls gegenwärtig noch unbetitelte Projekt hauptsächlich bei der U.S. Open Polo Championship in Wellington, Florida. Polo sei ein Sport, der "vornehmlich für seine Ästhetik und die soziale Szene bekannt" sei, wie es noch in der Beschreibung der Netflix-Serie heißt.

Können die Sussexes an ihren großen Erfolg mit "Harry & Meghan" anschließen?

Beide Shows seien derzeit noch in einem frühen Produktionsstadium, sodass eine Veröffentlichung bei Netflix wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten im Dezember 2022 mit der sehr persönlichen Dokuserie "Harry & Meghan" einen großen Erfolg auf dem Streamingdienst verbuchen können, und weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Weitere Netflix-Projekte der Sussexes waren "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" über die von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sowie die Interview-Serie "Live to Lead". Diese beiden Formate kamen allerdings nicht an den Erfolg von "Harry & Meghan" heran.