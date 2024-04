Programm-Vorschau 2024 Netflix kündigt „Squid Game“-Fortsetzung für zweite Jahreshälfte an

Die zweite Staffel ist im Anflug: "Squid Game". (jök/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 11:54 Uhr

Für die zweite Jahreshälfte hat Netflix die Ausstrahlung zahlreicher Serien-Highlights angekündigt - darunter die zweiten Staffeln von Blockbuster-Serien "The Night Agent" oder wie "Squid Game", der erfolgreichsten Serie des Streaming-Anbieters aller Zeiten.

Mega-Streamer Netflix hat sich für die zweite Jahreshälfte viel vorgenommen. Beflügelt von den positiven Geschäftszahlen des ersten Quartals gab Co-CEO Ted Sarandos (59) am Donnerstag eine Programmvorschau auf die zweite Jahreshälfte 2024. "Laut dem Magazin "The Hollywood Reporter" kündigte Sarandos die Fortsetzung zahlreicher Blockbuster-Serien wie "Squid Game" oder "The Night Agent" sowie mehrere Serienpremieren an.

Video News

Straßenfeger "Squid Game" wird fortgesetzt

Bereits im Januar 2022 sprach Ted Sarandos über die Fortsetzung, jetzt ist es endlich soweit: Die zweite Staffel von "Squid Game" steht in den Startlöchern und dürfte in der zweiten Jahreshälfte zum Streaming bereitstehen.

Dabei sorgte kaum eine Serie der jüngeren Vergangenheit weltweit für so viel Gesprächsstoff. In Teil eins der südkoreanischen Produktion wurden Hunderte hoch verschuldeter Menschen zu einer Reihe von Wettkämpfen, angelehnt an koreanische Kinderspiele, eingeladen. Dem Sieger winkte ein exorbitant hohes Preisgeld. Den Verlierern drohte der sofortige Tod durch Erschießung.

Entsprechend gespalten fiel das weltweite Echo auf Plot und Wirkung der ersten Staffel aus. Für Netflix gehörte "Squid Game" mit 142 Millionen Streaming-Abrufen in den ersten Wochen nach Ausstrahlung 2021 zu den erfolgreichsten jemals gezeigten Serien. Ihre Fortsetzung war also nur eine Frage der Zeit.

"The Night Agent" und andere Serien-Hits

Im zweiten Halbjahr stehen neben "Squid Game" weitere Folge-Staffeln von beliebten Serien an. So zeigt Netflix die zweite Staffel der US-Action-Serie "The Night Agent". Hierin wird FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 29) nach einer Heldentat ins Weiße Haus befördert. Sutherland sieht darin allerdings eher eine Degradierung. Schließlich verbringt er Nacht für Nacht im Keller des Weißen Hauses und bewacht ein mysteriöses Notfall-Telefon, das nie zu klingeln scheint. Dann erreicht ihn ein geheimnisvoller Anruf…

Weiterhin kündigte Netflix auch die letzte Staffel der Marial-Arts-Dramedy-Serie "Cobra Kai" sowie neue Staffeln von "Outer Banks", "Emily in Paris" und Ryan Murphys Anthologie "Monster" an, deren zweite Staffel sich auf den Fall der Killer-Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (54) konzentrieren wird.

Zu den neuen Serien, die für die zweite Jahreshälfte geplant sind, gehören Peter Bergs Western "American Primeval", die Serie "Senna" über den legendären Formel-1-Fahrer Ayrton Senna (1960-1994) und die Verfilmung von Elin Hilderbrands Roman "The Perfect Couple" mit Nicole Kidman (5) und Liev Schreiber (56) in den Hauptrollen.

Voller Terminkalender wegen Produktionsstopp

Auf konkrete Sendetermine legte sich Netflix noch nicht fest. Diese würden in Kürze bekannt gegeben. Gleichzeitig dürften die Film- und Serien-Lager des Streaming-Anbieters immer voller werden.

Die Streiks der Autorinnen und Autoren für Filme und Serien im zurückliegenden Jahr brachten die Industrie zunächst zum völligen Erliegen. Seit Streikende wurde die Produktion wieder hochgefahren, was in den letzten Monaten des Jahres zu einem Überangebot an Programmen und zu vollen Terminkalendern führen könnte. Gute Aussichten für Streaming-Fans, die sich auf Highlights en masse in den kommenden Monaten freuen dürfen.