Kanzler im Vatikan Olaf Scholz: Privataudienz beim Papst

Papst Franziskus und Bundeskanzler Olaf Scholz haben sich getroffen. (hub/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 18:09 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Papst Franziskus getroffen. Das Kirchenoberhaupt empfing ihn zu einer Privataudienz im Vatikan.

Papst Franziskus (87) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (65) am Samstag (2. März) im Vatikan begrüßt. Das Kirchenoberhaupt hat Scholz zu einer Privataudienz empfangen. Auf X (vormals Twitter) heißt es zu mehreren Bildern von dem Treffen der beiden: "Ein wichtiges Gespräch in schwierigen Zeiten: Papst Franziskus und ich haben uns über die großen Herausforderungen unterhalten – den Ukraine-Krieg, die Lage in Nahost und wie wir Frieden und Sicherheit in der Welt gewährleisten können. Vielen Dank für die Audienz!"

Video News

Erste Privataudienz für Kanzler Scholz

Papst Franziskus und Olaf Scholz nahmen beide an der Beerdigung von Benedikt XVI. (1927-2022) Anfang 2023 teil. Wie "Vatican News" berichtet, war das Treffen nun aber ihre erste Privataudienz. Bundeskanzler Scholz überreichte dem Papst den offiziellen Fußball der bevorstehenden Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, sowie einen weißen Porzellanbären, heißt es in dem Bericht weiter. Auch für Scholz gab es offenbar ein Geschenk: Der Papst schenkte dem Politiker demnach ein Bronzekunstwerk. Es zeigt ein Kind, das einem anderen Kind hilft, aufzustehen.

Papst war Ende Februar kurz im Krankenhaus

Wenige Tage vor der Privataudienz mit dem deutschen Kanzler hatte es erneut Sorgen um den Papst gegeben. Wegen einer Erkältung hatte er sich Medienberichten zufolge in einem Krankenhaus untersuchen lassen, konnte dies aber kurz darauf wieder verlassen.