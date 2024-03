"Tatort", "WWM" und mehr Das TV-Programm zu Ostern 2024

"Das Traumschiff" sticht an Ostern in See. (jom/spot)

SpotOn News | 29.03.2024, 12:15 Uhr

Die Ostertage können für entspannte Stunden auf dem Sofa genutzt werden. Das TV-Programm bietet dazu eine bunte Mischung aus Krimis, Shows und Free-TV-Premieren.

TV-Sender nutzen die Osterfeiertage, um den Zuschauern ein vielfältiges Angebot aus Filmen, Shows und kirchlichen Sendungen zu bieten. Das sind die Highlights von Karfreitag bis Ostermontag.

Karfreitag (29. März)

Die aktuelle Staffel von "Let's Dance" pausiert am Karfreitag für ein Best-of. In "Let's Dance – Die Magic Moments der Profis" (RTL, 20:15 Uhr) werden die Tanzprofis ihre schönsten, emotionalsten und witzigsten Momente der vergangenen Staffeln präsentieren. Die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski (30) und Daniel Hartwich (45) führen durch die Sendung, in der die Profis ihre persönlichen Highlights mit den Zuschauern teilen.

Das Erste zeigt am Karfreitag den Film "Zwei Erben sind einer zu viel" (Das Erste, 20:15 Uhr). Darin hofft Ex-Knacki Konrad Kühn (Peter Heinrich Brix) mit dem Verkauf eines scheinbar leerstehenden Hauses an der Ostsee auf schnelles Geld und gibt sich als Alleinerbe aus. Bürgermeister Flasskamp (Tom Beck) will den Deal mit Kühn schnell über die Bühne bringen. Doch in dem Haus wohnt Clara Mensen (Katrin Röver), die mit ihrer Freundin Valeska (Marion Kracht) den Hausverkauf verhindern will. Dann erfahren Mensen und Kühn jeweils ein Geheimnis voneinander, das sie zu einer Zusammenarbeit zwingt.

ProSieben wartet mit einer Actionkomödie auf, die erstmals im Free-TV gezeigt wird: In "Bullet Train" (22:30 Uhr) mimt Oscargewinner Brad Pitt (60) den vom Pech verfolgten Auftragskiller Ladybug. Er soll in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug einen Koffer voller Geld transportieren und nach Tokio bringen. Der Auftrag gerät jedoch völlig aus dem Ruder, denn Ladybug muss sich mit weiteren Killern an Bord auseinandersetzen.

Karsamstag (30. März)

Am Samstag feiert RTL "40 Jahre RTL Comedy" (20:15 Uhr). Oliver Geissen (54) lädt zu der Geburtstagsparty und begrüßt dabei Comedy-Gäste wie Ilka Bessin (52), Chris Tall (32) oder Mario Barth (51). "Am Gala-Abend der Superlative lässt RTL die Comedy hochleben und blickt zurück auf die letzten 40 Jahre", heißt es in der Ankündigung. Live-Auftritte, Talks und Spiele sollen den "bunten Abend" abrunden.

In Sat.1 steht mit "Die Gangster Gang" (Originaltitel: "The Bad Guys") eine Free-TV-Premiere an (Sat.1, 20:15 Uhr). In dem Animationsfilm von 2022 bilden fünf Tiere eine unschlagbare Gangster-Gang. Ihr Anführer ist Mr. Wolf und gemeinsam landen sie einen Coup nach dem nächsten. Doch dann werden die kriminellen Tiere bei einem ihrer Raubzüge erwischt. Um nicht im Gefängnis zu landen, müssen die Bösewichte ihr Gangsterleben aufgeben und zu gesetzestreuen Mitbürgern werden, was ihnen mehr als schwerfällt.

"Schlag den Star" (ProSieben, 20:15 Uhr) geht in eine neue Runde. In dieser Ausgabe der Spielshow treten die Comedians Kaya Yanar (50) und Paul Panzer (52) an und müssen sich in bis zu 15 Runden im direkten Duell beweisen. Kampfgeist, Fitness, Köpfchen und Geschick sind gefragt. Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Elton (52), Ron Ringguth (58) kommentiert die Spielgeschehnisse.

Ostersonntag (31. März)

Zu den Osterfeiertagen gehört traditionell auch die Sendung "Ostern in Rom" (Das Erste, 10 Uhr). Beim Gottesdienst mit Papst Franziskus (87) spendet er seinen Segen "Urbi et Orbi" und sorgt damit für einen Höhepunkt im Kirchenjahr. Das Fest der Auferstehung feiert der Papst beim Ostergottesdienst auf dem mit Blumen geschmückten Petersplatz. Viele Pilger und Gläubige sind alljährlich beim Gottesdienst in Rom vor Ort. Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst kommentieren für die ARD.

Neues Abenteuer für Kapitän Parger und seine Crew: In "Das Traumschiff: Phuket" (ZDF, 20:15 Uhr) werden dieses Mal die Zoologin Dr. Annika Ehler (Maxine Kazis) und ihre Frau Melly Sturm (Marija Mauer) ihre Hochzeitsreise auf dem berühmten Schiff verbringen. Doch Mellys Vater Klaus, der plötzlich an Bord auftaucht, kommt den beiden in die Quere. Beauty-Influencerin Sophia Blum (Anna-Lena Schwing) hat derweil einen unschönen Zusammenstoß mit Jurastudent Cedric Rust (Rojan Juan Barani). Doch beim Kochkurs von Nelson Müller ist sie nicht nur von seinen Kochkünsten überzeugt. Und was steht bei der Crew an? Max Parger und Martin Grimm wollen Kitesurfen, verlassen sich bei der Planung jedoch auf den jeweils anderen. Und Hanna Liebhold wird von Trainee Oliver Sander begleitet, der von der organisierten Mitarbeiterin lernen soll. Doch ausgerechnet jetzt häufen sich bei Hanna die Missgeschicke.

Eine der beliebtesten Quizshows feiert Ostern. "Wer wird Millionär? Das große Oster-Special" (RTL, 20:15 Uhr) wird an zwei Abenden in Folge gezeigt. In der Spezial-Sendung begrüßt Günther Jauch (67) jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde. Alle, die es auf den Ratestuhl schaffen, bekommen ein Ostergeschenk mit einer Joker-Überraschung. Im Verlauf der Quizrunden kann sie den entscheidenden Vorteil bringen.

Free-TV-Premiere mit Jennifer Lopez (54) und Owen Wilson (55): In "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick" (Sat.1, 20:15 Uhr) feiert Kat Valdez als Sängerin Erfolge. Doch im Privatleben läuft es weniger gut: Ihre vermeintlich große Liebe zerbricht kurz vor einem Konzert. Kurzerhand beschließt sie, einen fremden Mann aus dem Publikum zu heiraten. Der Mathelehrer Charlie Gilbert lässt sich auf das besondere Experiment ein. Die beiden lernen sich nach der Trauung kennen und lieben.

Ostermontag (1. April)

Ein Datingformat darf an Ostern traditionell ebenfalls nicht fehlen: Bei "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" (RTL, 19:05 Uhr) werden wieder die beliebten Landwirtinnen und Landwirte der Kuppelshow in den Mittelpunkt gestellt. Moderatorin Inka Bause (55) wird herausfinden, was nach ihrem letzten Besuch auf den Höfen passiert ist und wie die ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten ihr Leben gestaltet oder gar neu geordnet haben. RTL verspricht: "Es ist ganz, ganz viel auf den Höfen passiert! Inka Bause zeigt, welche spannenden und wunderschönen Neuigkeiten es von den beliebten Landwirt:innen von 'Bauer sucht Frau' gibt."

Für einen perfekten Krimi-Abend am Ostermontag sorgt der "Tatort: Angst im Dunkeln"(Das Erste, 20:15 Uhr). Die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) bekommen es mit einem Mikroabenteuer zu tun, das zum Horror-Erlebnis für die Freundinnen Ayla Ömer (Pegah Ferydoni), Viola Klemm (Sophie Lutz) und Marlene Seifert (Inez Bjørg David) wurde. Die drei versuchten, ohne technische Hilfsmittel aus dem tiefen Wald zurück nach Hause zu finden. Die Nachbarinnen verlieren sich jedoch in der Nacht im Wald, am nächsten Tag ist eine von ihnen tot. Bei dem Fall um die Frauen aus dem gutbürgerlichen Bremen-Schwachhausen stoßen die Ermittlerinnen auf viele Ungereimtheiten und mehrere Verdächtige.