Große Ehre für den Musiker Pianist Lang Lang erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Der chinesische Pianist Lang Lang ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. (the/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 11:02 Uhr

Ein neuer Stern blinkt auf dem Hollywood Walk of Fame: Pianist Lang Lang ist am Mittwoch auf dem berühmten Boulevard in Los Angeles verewigt worden.

Für immer verewigt: Der international renommierte Pianist Lang Lang (41) ist am Mittwoch (10. April) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Der chinesische Musiker enthüllte damit den 2.778 Stern auf dem berühmten Gehweg in Los Angeles. In seiner Dankesrede betonte er, dass damit ein Traum wahr geworden sei.

Es sei für ihn eine große Ehre, nun neben anderen Größen der klassischen Musik wie Vladimir Horowitz und Arthur Rubinstein verewigt zu sein. Seiner Meinung nach verbessere Musik die Welt, so Lang Lang. Er wolle diese Gabe mit allen teilen und vor allem junge Menschen dazu inspirieren, ein Instrument zu spielen. Zudem erinnerte er sich in seiner Rede an seine Anfänge am Klavier im Alter von zwei Jahren und seinen Umzug im Alter von 14 Jahren von China in die USA.

In Begleitung seiner Eltern und Ehefrau Gina Alice

Da er seinen Stern in der Kategorie "Live Performance" erhielt, durfte natürlich auch eine Kostprobe seines Könnens bei der Zeremonie nicht fehlen. Ein Video davon wurde auch auf Instagram veröffentlicht. Lang Lang wurde zu der Stern-Enthüllung von seinen Eltern und seiner Ehefrau, der deutsch-koreanischen Pianistin Gina Alice Redlinger (29), begleitet.

Große öffentliche Aufmerksamkeit erregte Lang Lang erstmals bei seinem Auftritt im Rahmen der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 in Peking. Später trat er 2014 beim Endspiel der Fußballweltmeisterschaft auf. Er spielte in den letzten zehn Jahren zudem unter anderem bei der Verleihung des Nobelpreises an Barack Obama (62), zum 60. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) und vor Papst Franziskus (87) im Vatikan. Auch bei der Krönung von König Charles (75) und Königin Camilla (76) war er mit einem Konzert auf Schloss Windsor vertreten. Sein letztes Album "Saint-Saëns" veröffentlichte er im März 2024.

Auf dem Hollywood Walk of Fame werden seit den Sechziger Jahren Sterne an bedeutende Künstler in den Kategorien Film, Fernsehen, Musik, Radio und Theater vergeben.