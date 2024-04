Stars Oliver Pocher: Das sagt er zur Raab-Rückkehr

Stefan Raab February 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 15:29 Uhr

Der Comedian ist nur wenig beeindruckt von der Ankündigung seines Kollegen.

Oliver Pocher sieht Stefan Raabs Rückkehr ins Fernsehen durchaus kritisch.

Der ehemalige ‚TV Total‘-Macher hatte vor einigen Tagen sein Comeback nach neun Jahren bekannt gegeben. Für seinen fulminanten ersten Auftritt nach der Showbiz-Abstinenz ließ sich Raab dabei etwas ganz Besonderes einfallen: Zum dritten Mal in seiner Karriere will der 57-Jährige gegen die mehrfache Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring treten. Der mit Spannung erwartete Kampf soll im September in Düsseldorf stattfinden. Raabs Kollege Oliver Pocher besprach die überraschende Ankündigung jetzt in seinem Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘, den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden produziert. Dabei stellte der Comedian klar, dass er das Video des Moderators, das bei zahlreichen Fans für große Begeisterung gesorgt hatte, „weder besonders lustig noch geil oder innovativ“ gefunden habe.

„Grundsätzlich ist es ja schön, dass Stefan wieder zurückkommt, wie auch immer er es gestaltet“, kommentierte Pocher das bevorstehende Comeback. „Aber er will zurückkommen: gerne. Dass ihm auch irgendwann langweilig wird und du nach neun Jahren TV-Abstinenz vielleicht sagst: ich mach‘ wieder was, okay.“ Meyer-Wölden ignorierte Raabs Aufforderung seinem Instagram-Account zu folgen hingegen aus Prinzip. „Ich habe mich geweigert, mich hat es genervt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was dieses Video sollte. Unserer Tochter musste ich erst einmal erklären, wer das überhaupt ist. Neun Jahre nicht stattfinden hat schon einen Einfluss auf die jungen Leute“, erklärte sie ihre Entscheidung.