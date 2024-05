Stars Olivia Munn: Mit aller Macht gegen den Brustkrebs

Olivia Munn - 96th Academy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin wehrt sich mit allen Mitteln gegen ihre schlimme Erkrankung.

Olivia Munn möchte ihren Sohn wissen lassen, dass sie mit aller Kraft gegen den Brustkrebs kämpft.

Die US-Schauspielerin erhielt die tragische Diagnose im Februar 2023. Im März diesen Jahres machte sie ihre Erkrankung öffentlich. Insgesamt hat sich die 43-Jährige bereits fünf Operationen unterzogen, darunter einer Doppelmastektomie und einer Hysterektomie.

In der Sendung ‚Good Morning America‘ offenbart Olivia, dass sie ihre Behandlung fein säuberlich dokumentiert hat – aus einem tragischen Grund. „Wenn ich es nicht geschafft hätte, wollte ich, dass mein Sohn, wenn er älter wird, weiß, dass ich dafür gekämpft habe, hier zu sein. Dass ich mein Bestes gegeben habe“, erklärt sie. Zusammen mit ihrem Partner John Mulaney hat die Moderatorin den zweijährigen Sohn Malcom.

Doch die Behandlungen zehren sehr an der Darstellerin. „Es ist so anstrengend“, gesteht sie. „Diese Medikamente sind so anstrengend.“ Trotzdem ist Olivias Kampfgeist ungebrochen. „Ich weiß, dass ich aggressiv bleiben werde. Ich weiß, dass ich es schaffen werde“, betont sie. „Es fühlt sich nonstop an, weil es nonstop ist.“

Die Schauspielerin unterzog sich vor ihren Operationen auch einer Eizellentnahme, die sich als erfolgreich erwies. „John und ich hatten ein langes Gespräch darüber. Uns wurde klar, dass wir mit der Familiengründung noch nicht fertig waren“, schildert sie. Die dunkelhaarige Schönheit hofft, dass sie ihrem Sohn eines Tages ein Geschwisterchen schenken kann. „Wir hoffen einfach, dass wir noch ein Baby bekommen können. Wir wollen einfach noch eins. Ich werde in diesem Leben nicht viel mehr verlangen, das verspreche ich. Ich will nur noch ein Baby“, äußert sie ihren herzzerreißenden Wunsch.