Oprah Winfrey spricht über Abschied von Weight Watchers

Oprah Winfrey - December 2023- The Color Purple premiere - The Academy Museum - LA - Gety BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 10:40 Uhr

Die TV-Ikone hat kürzlich ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Diätunternehmen beendet.

Oprah Winfrey ist aus dem Vorstand von Weight Watchers ausgeschieden, um sich auf die Produktion eines TV-Specials über Medikamente zur Gewichtsreduktion konzentrieren zu können.

Die Talkshow-Ikone bestätigte kürzlich Pläne für ihr erstes Primetime-Special seit drei Jahren und hat nun enthüllt, dass sie ihre Rolle bei dem Diätunternehmen aufgeben musste, um einen „Interessenkonflikt“ zu vermeiden.

Während eines Auftritts bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erklärt Oprah: „Ich habe mich dazu entschlossen, weil mir dieses Special wirklich wichtig war und ich in der Lage sein wollte, über alles zu sprechen, worüber ich sprechen wollte, und Weight Watchers ist jetzt ein Unternehmen, das auch Medikamente zur Gewichtsreduzierung verabreicht. Ich wollte nicht den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken.“

Die 70-Jährige fügt hinzu: „Also bin ich aus dem Vorstand zurückgetreten und habe alle meine Aktien dem National Museum of African American History and Culture gespendet. Es kann also niemand sagen: ‚Oh, sie macht diese spezielle Aktion, sie verdient Geld, sie fördert‘. Nein, das kann man nicht sagen.“

Oprah begann nach einer Knieoperation im Jahr 2021, abzunehmen. Später gab sie zu, ein Medikament zur Gewichtsreduzierung zu nehmen, betonte aber, dass dieses nur dazu diente, ihr Gewicht zu halten und Jo-Jo-Effekte zu vermeiden.