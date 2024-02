Von Regisseur Luc Besson Oscarpreisträger Christoph Waltz mit Rolle in neuem „Dracula“-Film

Christoph Waltz wird in einem neuen "Dracula"-Film zu sehen sein. (lau/spot)

SpotOn News | 17.02.2024, 17:31 Uhr

Christoph Waltz hat eine neue Rolle an Land ziehen können. US-Medien zufolge spielt der Hollywoodstar in Luc Bessons neuer "Dracula"-Adaption mit.

Oscarpreisträger Christoph Waltz (67) wird in einem spannenden neuen Filmprojekt zu sehen sein. Laut US-Branchenmedien wird Waltz für Regie-Legende Luc Besson ("Das fünfte Element", 64) vor der Kamera stehen. Der französische Filmemacher plant demnach eine neue Version der klassischen Horrorgeschichte rund um Graf Dracula.

"Dracula"-Verfilmung von Luc Besson angekündigt

"Dracula – A Love Tale" (dt.: "Dracula – Eine Liebesgeschichte") soll der Titel des kommenden Projekts lauten, mit dem Besson an seinen Venedig-Erfolg "Dogman" aus dem vergangenen Jahr anschließen möchte. Dem US-Branchenblatt "Deadline" zufolge erzählt die neue "Dracula"-Verfilmung eine Art Origin-Geschichte rund um den bekannten Blutsauger. Der Fürst der Finsternis verflucht darin nach dem vorzeitigen Tod seiner Ehefrau Gott, und wird so erst zum unsterblichen Vampir.

Die Rolle des Dracula übernimmt laut "Deadline" "Dogman"-Hauptdarsteller Caleb Landry Jones ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", 34). Welche Figur der zweifache Oscarpreisträger Waltz spielen wird, ist bislang noch unklar. Die Dreharbeiten sollen im Jahresverlauf starten, sodass "Dracula – A Love Tale" 2025 in den Kinos erscheinen könnte.

Christoph Waltz steht derweil indes auch für die Adaption einer weiteren klassischen Horrorgeschichte vor der Kamera. Er ist Teil des "Frankenstein"-Ensembles von Oscarpreisträger Guillermo del Toro ("Shape of Water", 59). Der mexikanische Filmemacher inszeniert derzeit für den Streamingdienst Netflix Mary Shelleys (1797-1851) klassische Gruselgeschichte neu. "Star Wars"-Star Oscar Isaac (44) und der zuletzt mit "Saltburn" erfolgreiche Jacob Elordi (26) spielen die Hauptrollen von Victor Frankenstein und dem von ihm geschaffenen Monster.