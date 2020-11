09.11.2020 11:30 Uhr

Palina Rojinski: Auch ihre Mutter war schon immer eine heiße Granate

Palina Rojinski postet ein Instagram-Foto und alle flippen aus. Nur, dass bei diesem Bild nicht die Schauspielerin, sondern ihre Mutter im Mittelpunkt stand.

Wow, wie attraktiv ist Palina Rojinskis (35) Mutter denn bitte? Zuletzt hat die „Nightlife„-Darstellerin wohl alte Fotoalben durchgeblättert und ist dabei auf ein besonders sehenswertes Bild gestoßen, das sie ihren Instagram-Followern wohl nicht vorenthalten wollte. Der Schnappschuss stammt laut Palina aus den 90ern und wurde in Berlin-Kreuzberg aufgenommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am Nov 7, 2020 um 3:39 PST

Mit dem Dobermann durch Kreuzberg

Inzwischen haben sich in dem Stadtbezirk die Hipster breitgemacht, doch der Kiez stand schon damals für seine lässige und liberale Kultur. Mindestens genauso lässig war die Moderatorin damals auch als Kind mit ihrer Mutter unterwegs. In Begleitung ihres Dobermanns zogen die beiden durch die Straßen, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Palina Rojinskis Mutter voll im Trend

Die Blondine stammt gebürtig zwar aus Russland, könnte von ihrer Optik her aber auch locker aus einem US-amerikanischen Hollywood-Film stammen. Auch das Outfit von Mamochka, wie Palina sie liebevoll in der Öffentlichkeit nennt, war ein Hingucker. Derzeit sind ist die Mode der 90er wieder voll angesagt und so ist die Mutter der 35-Jährigen auch nach heutigem Verständnis top modern gekleidet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am Mai 7, 2017 um 7:02 PDT

So sieht sie heute aus

Für den Post kassierte Palina Rojinski durchweg positives Feedback. „Liebe Palina, den Style hast du definitiv von deiner Mama“, kommentierte zum Beispiel ein Nutzer.“Mega stylische Mutter, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm“, schrieb ein weiterer Anhänger.

Doch offensichtlich hat die Mutter der 35-Jährigen im Laufe der Jahre nichts an ihrer Attraktivität verloren. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Berlinerin ihrer Momochka mit einem aktuellen Bild zum Geburtstag gratuliert und versetzte ihre Fans schon damals ins Staunen.

Galerie

So schön ist Palina Rojinskis Schwester

Palina Rojinski ist 1991 mit ihren Eltern vom russischen Leiningrad nach Berlin gezogen. Die 35-Jährige hat eine 24-jährige Schwester namens Vivienne, die als Model arbeitet. Die Schönheit scheint hier also definitiv in der Familie zu liegen. Ansonsten hält die Beauty ihr Privatleben und ihre Familie aber aus der Öffentlichkeit. (JuC)