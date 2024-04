Dritte Folge am Sonntag auf ProSieben „The Masked Singer“: „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring rätselt mit

Wotan Wilke Möhring ist zum ersten Mal in der Show "The Masked Singer". (dr/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 13:56 Uhr

Geballte Kompetenz bei "The Masked Singer": Wotan Wilke Möhring tauscht vorübergehend seine "Tatort"-Ermittlungsarbeit gegen eine neue Art der Spurensuche ein. Der Schauspieler nimmt neben Palina Rojinski und Rick Kavanian am Samstag im Rateteam Platz.

Am kommenden Samstag, den 20. April, nimmt der "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring (56) ab 20:15 Uhr neben Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) im Rateteam von "The Masked Singer" Platz. Das gab der Sender ProSieben am Donnerstagmittag bekannt. In den ersten beiden Ausgaben waren der Sänger Max Giesinger (35) und die Moderatorin Linda Zervakis (48) als Gäste zugegen und rätselten mit, welcher Promi sich jeweils unter den aufwendigen Masken und Verkleidungen versteckt. Auf Instagram postete der Sender ein Bild des Neuzugangs und schrieb dazu: "Mit Wotan Wilke Möhring hat das Rateteam einen echten Kommissar an seiner Seite!"

Video News

Ganz so echt ist der Kommissar natürlich nicht, allerdings spielt ProSieben mit dem Spruch auf die langjährige Tätigkeit des Schauspielers als NDR-"Tatort"-Star an. In der beliebten Krimi-Reihe verkörpert er seit 2013 den Polizisten Thorsten Falke, der sich Milch trinkend nun schon durch 19 Filme ermittelt. Dabei löst er regelmäßig Fälle in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein – ursprünglich für das LKA Hamburg, mittlerweile sogar als Bundespolizist für das BKA.

Hugo Egon Balder und Uschi Glas wurden bereits enttarnt

Wotan Wilke Möhring war bislang in den vorherigen neun Staffeln selbst noch nicht Teil des großen "The Masked Singer"-Universums, weder als Mitglied des Rateteams noch als Promi unter einer der Masken. In der derzeit laufenden zehnten Staffel mussten sich in Folge eins bereits Moderator-Legende Hugo Egon Balder (74) als Couchpotato und in Folge zwei Schauspiel-Ikone Uschi Glas (80) als Tapsi, der Babylöwe, ihrer Masken entledigen.

Neu eingeführt wurde das Mysterium: ein Promi, der nur jeweils einmalig teilnimmt und immer am Ende der Show demaskiert wird. Hier wurden der Opernsänger Rolando Villazón (52) und Entertainer Giovanni Zarrella (46) enttarnt. Die dritte Folge der zehnten Staffel läuft am kommenden Samstag, den 20. April, ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Moderiert wird die Ausgabe wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (53).