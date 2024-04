Comeback in der ProSieben-Show „The Masked Singer“: Linda Zervakis löst Max Giesinger im Rateteam ab

Linda Zervakis nimmt am Samstag im Rateteam bei "The Masked Singer" Platz. (the/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 13:34 Uhr

Der Sender ProSieben enthüllt eine Überraschung: Linda Zervakis kehrt als Gast-Ratestar zu "The Masked Singer" zurück und löst Max Giesinger ab. Jede Woche wechselt ein anderes Gesicht im Rateteam. Bleibt die Frage, wer sich hinter den Masken versteckt.

2022 war sie schon mal Gast im Rateteam, jetzt kehrt Linda Zervakis (48) zu "The Masked Singer" zurück. Mit ihrem Auftritt als Gast-Ratestar unterstützt die Moderatorin am kommenden Samstagabend (13. April) ab 20:15 Uhr die beiden festen Mitglieder des Promi-Rateteams Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53).

Das erklärte der Sender ProSieben am Donnerstag (11. April) über die Social-Media-Kanäle. "Welcome back! Neben Palina und Rick geht am Samstag Linda Zervakis bei 'The Masked Singer' auf Spurensuche", heißt es in der Ankündigung bei X.

Linda Zervakis löst Max Giesinger ab

Damit löst die Moderatorin und Nachrichtensprecherin den Sänger Max Giesinger (35) ab, der in der ersten Folge der neuen Staffel im Ratepanel war. Auch Giesinger feierte damit sein Comeback in der Show: Er war in der ersten Staffel von "The Masked Singer" fester Bestandteil des Rateteams gewesen.

Jede Woche nimmt ein anderer Gast im TV-Studio Platz, um zu entschlüsseln, welcher singende Promi unter den aufwändigen Masken steckt. Indes müssen Fans der Sendung dieses Mal auf Show-Liebling Ruth Moschner (48) im Rateteam verzichten. Sie pausiert in dieser Staffel. Allerdings gibt es Spekulationen darüber, dass sie selbst unter einer der Masken stecken könnte.

