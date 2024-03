"Weiß selbst, wie ich Kleid anziehe" Pamela Anderson: Ihre Söhne waren schockiert über Make-up-freien Look

Pamela Anderson verzichtet seit einiger Zeit bei öffentlichen Auftritten gerne auf Make-up. Auch privat ist sie eher casual unterwegs. Ihre Agenten und ihre beiden "materialistisch" orientierten Söhne mache dies wahnsinnig.

In den 1990er-Jahren war Pamela Anderson (56) eine Glamour-Ikone, trat stets top gestylt und mit aufwendigem Make-up auf. Doch in den letzten Jahren zeigt sich die "Baywatch"-Darstellerin in der Öffentlichkeit fast ausschließlich komplett ungeschminkt. Dieses Statement machte sie etwa bei der Paris Fashion Week oder beim British Fashion Awards 2023, obwohl sie damit kein Zeichen setzen wollte. Viele Beobachter sind begeistert von dem natürlichen Look der Kanadierin. Nur ihre Söhne und ihr Management waren "entsetzt", wie Pamela Anderson jetzt gegenüber "Highsnobiety" verriet.

Für die Frühlingsausgabe des Modemagazins posierte Pamela Anderson einmal mehr "oben ohne". Ungeschminkt ließ sie sich in typischen Männeroutfits fotografieren: in übergroßen Anzügen, mit einem Gartenschlauch um den Hals. Im Gesicht: Erde anstatt Make-up. Auch privat läuft sie so herum, trägt etwa gerne Arbeitskleidung ihres Ex-Freundes, der Bauarbeiter war. Als Kind war sie eher ein Tomboy, wollte nie Kleider anziehen.

"Wo ist der Stylist?"

Doch ihre Söhne Brandon Thomas Lee (27) und Dylan Lee (26) sind irritiert vom pragmatischen Look ihrer Mutter. "Mama, du musst ein Glam-Team haben", sagten sie laut Pamela Anderson. Auch ihre Agenten würden das so sehen: "Wo ist der Stylist?", sollen sie gerne fragen.

Sie sage dann immer: "Ich weiß selbst, wie ich ein Kleid anziehe. Ich brauche niemanden, der mir die Bluse zuknöpft." Und ihr Umfeld reagiere dann immer "einfach entsetzt".

Sie macht ihre "materialistischen" Kinder "wahnsinnig"

Während sie "bestimmte Dinge und Gefühle überwunden" habe, seien ihre Kinder, die sie mit Rockstar Tommy Lee (61) hat, "materialistisch" orientiert. Ihre heutige Gleichgültigkeit gegenüber Ruhm mache ihre Jungs "wahnsinnig". Sie seien "ehrgeizig" und "berechnend". "Ach, das geht vorbei", sage die Frau, die sich unter anderem für die linke Bewegung Diem25 engagiert, dann immer über diese Haltung.