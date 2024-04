Mit J Balvin auf der Bühne Will Smith überrascht mit „Men in Black“ auf dem Coachella Festival

Will Smith performt "Men in Black" auf der Bühne. (smi/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 14:57 Uhr

Überraschender Gastauftritt auf dem Coachella Festival: Will Smith enterte beim Auftritt von J Balvin die Bühne. Gemeinsam sangen sie "Men in Black", dann packte Smith das berühmte Blitzdings aus.

Zwölf Jahre nach "Men in Black 3" schlüpfte Will Smith (55) noch einmal in das ikonische Kostüm eines Alienjägers. Während eines Auftritts des Reggaeton-Superstars J Balvin (38) auf dem Coachella Festival kam der Schauspieler überraschend auf die Bühne. Er trug wie in der Kultfilmtrilogie einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte und eine schwarze Sonnenbrille. Dann sang Will Smith mit J Balvin "Men in Black", den Titelsong des Kinohits von 1997.

Will Smiths Gastauftritt passte perfekt zum Bühnenbild. In der Mitte stand der gigantische Kopf eines Außerirdischen. Um ihn herum bewegten sich Tänzer, die als klassische Aliens verkleidet waren. Grüne Männchen mit großen Köpfen. J Balvin ist für seine Shows bekannt, die sich um ein bestimmtes Thema drehen.

Will Smith: Blitzdings auf dem Coachella

Nachdem Smith und J Balvin "Men in Black" gesungen haben, kamen ebensolche schwarz gekleidete Regierungsbeamte auf die Bühne. Sie ergriffen den Kolumbianer und schleppten ihn hinweg. Will Smith zückte das Blitzdings, mit dem die "Men in Black" das Gedächtnis von Zeugen löschen.

1997 verkörperte Will Smith erstmals Agent J an der Seite von Agent K Tommy Lee Jones (77). Ein Jahr nach "Independence Day" markierte "Men in Black" den endgültigen Durchbruch des Rappers und Sitcom-Darstellers als Superstar Hollywoods.

Am 5. Juni 2024 soll "Bad Boys 4" in die deutschen Kinos kommen, sein erster großer Film nach dem Ohrfeigenskandal bei der Oscarverleihung 2022. Sein Auftritt auf dem Coachella Festival ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, nachdem Smith in Hollywood in den letzten zwei Jahren außen vor war.