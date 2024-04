Film Pamela Anderson: Rolle in ‚Die nackte Kanone‘-Neuverfilmung

Pamela Anderson wird neben Liam Neeson in der ‚Die nackte Kanone‘-Neuverfilmung mitspielen.

Die ‚Baywatch‘-Schauspielerin wird in dem neuen Film, der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll, das Liebesinteresse von Neesons Frank Drebin Jr. darstellen, dem Sohn von Leslie Nielsens Protagonist Detective Frank Drebin aus den Originalfilmen.

Die Rolle markiert Pamelas Comeback zur Filmarbeit für die 56-jährigen Darstellerin, die zuvor in Filmen wie ‚Barb Wire‘, ‚Scary Movie 3‘ und ‚Superhero Movie‘ mitwirkte. Akiva Schaffer ist Regisseur und ausführender Produzent des Films und verfasste zusammen mit Dan Gregor und Doug Mand, den Autoren des erfolgreichen Disney+-Films ‚Chip ’n Dale: Rescue Rangers‘, auch einen Entwurf des Drehbuchs. Liam hatte vor kurzem zugegeben, dass er aufgrund der Erwartungen, die mit der Wiederbelebung der Parodie-Comedy-Filmreihe einhergehen, „etwas nervös“ sei. Der ‚Taken‘-Schauspieler verriet in einem Interview gegenüber ‚MovieWeb.com‘: „Ich habe einige TV-Sketche mit Stephen Colbert und Ricky Gervais gemacht, aber das sind zwei Minuten, höchstens drei Minuten gewesen. Aber ich bin etwas nervös wegen ‚Die nackte Kanone‘, weil es ein Spielfilm ist … Wenn er gut getestet wird, was er sicher tun wird, ist Akiva Schaffer unser Autor und Regisseur. Und es gibt viele lustige Gags, viele lustige visuelle Gags, die gleichzeitig passieren, während ‚ernsthafte Dinge‘ besprochen werden, wissen Sie?“ Liam gab zuvor bekannt, dass er dem Franchise seinen eigenen Stempel aufdrücken wolle, anstatt die verstorbene Comedy-Ikone Nielsen zu imitieren.