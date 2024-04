Stars Paris Hilton: Das steckt hinter dem vollen Namen ihrer Tochter

Bang Showbiz | 23.04.2024, 10:00 Uhr

Paris Hilton hat ihrer Großmutter mit dem zweiten Vornamen ihrer Tochter Tribut gezollt.

Die 43-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Carter Reum haben vor fünf Monaten ihr kleines Mädchen London Marilyn auf der Welt willkommen geheißen, und es gibt eine herzerwärmende Verbindung zwischen ihr und Paris‘ 15 Monate altem Sohn Phoenix Barron.

In ihrem iHeartRadio-Podcast ‚I Am Paris‘ sagte sie: „Ich wollte meine Großmutter Marilyn ehren. Ich finde, es ist so ein schöner Name. Und Phoenix‘ zweiter Vorname ist Barron, das ist der Name meines Großvaters. Es war einfach eine Ehre für beide und ich liebe sie so sehr. Ich liebe auch Marilyn Monroe.“

Erst kürzlich sprach die Prominente auch über die „schöne und einzigartige“ Idee, die hinter dem Vornamen ihrer Tochter stecke. Sie erklärte: „Ich habe London als ihren Namen gewählt, weil es eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt ist. Und seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer davon geträumt, eine kleine Tochter namens London zu haben. Ich finde, es klingt auch so süß zusammen, Paris und London, und es ist einfach so ein schöner und einzigartiger Name.“ Und es gibt noch eine zusätzliche Bedeutung mit Londons doppeltem Geburtstag, die am 11. November letzten Jahres geboren wurde. Paris sagte: „Wie ihr alle wisst, ist der 11.11. ein so wichtiges Datum für mich, eine wichtige Zeit. Carter und ich haben am 11.11. geheiratet. Mein Medienunternehmen heißt 11:11 Media. Ich sage jeden Tag um 11:11 Uhr einen Wunsch. Für meine Tochter war es einfach magisch und etwas ganz Besonderes, an diesem Tag geboren zu werden. Also, perfekter Geburtstag für meine kleine Prinzessin.“