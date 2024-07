Stars Mit Tochter London nach London: Paris Hilton schwärmt von Kurztrip

Paris Hilton speaks to congress June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2024, 10:21 Uhr

Die Unternehmerin brachte ihre Tochter in die Stadt, nach der sie benannt wurde.

Paris Hilton hat sich einen „Traum“ erfüllt, indem sie mit ihrer Tochter London in die britische Metropole gereist ist.

Die Hotelerbin jettete am Wochenende nach England und zeigte sich auf Instagram anschließend völlig aus dem Häuschen über den Kurztrip. Besonders freute sie die Tatsache, dass sie ihre acht Monate alte Tochter in die Stadt bringen konnte, nach der diese benannt ist. In einem Video schwärmte die 43-Jährige: „London ist in London!“

Paris fügte in der Bildunterschrift hinzu, dass die Familie in demselben Hotel wohnt, in dem sie als Kind jeden Sommer verbracht hat. „Ich bin so verliebt in meine kleine Prinzessin! Sie zum ersten Mal in die Stadt zu bringen, nach der sie benannt wurde, ist ein wahr gewordener Traum! Ich habe jeden Sommer in diesem Hotel verbracht, seit ich ein Baby war, und jetzt kann ich diese besondere Familientradition mit meiner Tochter London teilen“, schrieb die Blondine. „Benannt nach meiner Lieblingsstadt auf der Welt! Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam neue Erinnerungen in meinem Lieblingshotel zu schaffen.“ Zusammen mit ihrem Ehemann Carter Reum hat die Unternehmerin außerdem den 17 Monate alten Sohn Phoenix.