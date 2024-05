Stars Paris Hilton über den Umgang ihrer Kinder mit Smartphones

Paris Hilton x Tan-Luxe Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 16:00 Uhr

Paris Hilton erzählte, dass sie plant, mit ihren Kindern „streng“ zu sein, wenn es um den Gebrauch von Smartphones geht.

Die 43-jährige Hotelerbin hat mit ihrem Ehemann Carter Reum den 16 Monate alten Phoenix und die vier Monate alte Tochter London und gab jetzt bekannt, dass sie ihren Kids keine Handys geben wird, in der Hoffnung, dass sie sich aus den sozialen Medien fernhalten.

Hilton verriet in einem Gespräch gegenüber ‚WSJ‘: „Ich hoffe, dass sie Nerds wie ihr Vater sind und nichts damit zu tun haben möchten. Ich werde probieren, ihnen eine Weile lang kein Smartphone zu geben. Einige dieser Kinder bekommen Mobiltelefone einfach viel zu jung, und es gibt einfach so viele Dinge online, von denen ich nicht einmal will, dass meine Kinder ihnen ausgesetzt werden könnten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich werde eine strenge Mutter sein.“ Die ehemalige ‚Simple Life‘-Prominente bemerkte zudem, dass sie will, dass ihre Kinder ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit hätten, weil sie befürchte, dass Kinder heutzutage nicht mehr genug Zeit draußen verbringen. Der Star fügte hinzu: „[Ich möchte, dass sie] in einer Welt außerhalb der sozialen Medien leben und nicht ständig am Handy hängen. Die Kinder gehen nicht mehr nach draußen und spielen nicht mehr so viel, da alle so beschäftigt mit ihren Telefonen sind.“