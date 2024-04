Tänzerin ist erneut schwanger Patricija und Alexandru Ionel: „Let’s Dance“-Paar erwartet Baby Nr. 2

Patricija und Alexandru Ionel bekommen erneut Nachwuchs. (dr/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 07:33 Uhr

Große Freude bei den "Let's Dance"-Stars Patricija und Alexandru Ionel: Sie erwarten ihr zweites Kind. Mit einem süßen Video auf Instagram machen sie die wundervolle und überraschende Nachricht jetzt öffentlich.

Was für tolle Nachrichten von Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) und was für eine Überraschung: Das Profi-Tanzpaar erwartet bereits zum zweiten Mal Nachwuchs. Das gaben die beiden "Let's Dance"-Stars in einem süßen Video bekannt, welches beide auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten posteten. Darin laufen die beiden zunächst Hand in Hand, küssen sich anschließend und kündigen ihren Fans dann große Neuigkeiten an.

Lange Zeit hätten sie es für sich behalten, aber jetzt sei der richtige Zeitpunkt bekommen: Patricija ist schwanger und sie erwarten aktuell wieder ein Baby, heißt es in dem Beitrag. "Noelis wird großer Bruder, wir erwarten Baby Nr. 2!", heißt es zudem zu einer Szene, in der ihr zweijähriger erster Sohn Mamas kleinen Babybauch küsst. Zu dem Video schrieben die beiden außerdem: "Wir platzen vor Freude und können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, dass unsere Familie wächst."

Patricija und Alexandru Ionel: "Unglaublich aufregender Moment"

Es sei für sie ein "unglaublich aufregender Moment", den sie endlich teilen dürften: "Während wir uns auf dieser besonderen Reise befinden, möchten wir auch unsere Dankbarkeit für eure unermüdliche Unterstützung während unserer Zeit bei 'Let's Dance' zum Ausdruck bringen." In einem weiteren Video in einer ihrer Instagram-Storys erklären die beiden zudem, dass sie selbst aktuell das Babygeschlecht noch nicht kennen würden.

Das Besondere: Patricija stand vor wenigen Wochen noch auf dem "Let's Dance"-Parkett, als noch niemand ahnte, dass sie an der Seite von Unternehmer Tillman Schulz (34) schwanger durch die Show wirbelte. Doch nach der zweiten Sendung war für die beiden Schluss. Alexandru hingegen tanzte auch letzte Woche noch mit Sophia Thiel (29) in "Let's Dance".

Für das Ehepaar ist es bereits der zweite Nachwuchs: Im Januar 2022 kam Söhnchen Noelis auf die Welt. Im gleichen Monat gaben sich die beiden nach rund drei Jahren Beziehung auch das Jawort.