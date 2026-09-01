Stars Pete Doherty plant überraschenden Karriereschritt

Pete Doherty - Blackheath Concert Halls 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 10:00 Uhr

Pete Doherty plant überraschenden Karriereschritt.

Pete Doherty steht offenbar vor einem ungewöhnlichen neuen Kapitel abseits der Musik.

Der Frontmann von The Libertines und den Babyshambles möchte in Frankreich einen Secondhand-Laden eröffnen. Dort will er nicht nur zahlreiche Schallplatten, Kleidungsstücke und Bücher verkaufen, die sich über die Jahre bei ihm angesammelt haben. Auch ein Café und eine kleine Konzertbühne gehören zu seinen Plänen.

Doherty lebt inzwischen in Frankreich und erzählte dem Musikmagazin ‚NME‘, dass ein neues Album für ihn derzeit nicht an erster Stelle stehe. „Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, genau jetzt eine Platte zu machen. Es steht nicht unmittelbar auf meiner Liste“, erklärte der Musiker. Stattdessen habe er einen anderen Wunsch: „Ich möchte wirklich einen Secondhand-Laden eröffnen.“ Der 47-Jährige hat dafür offenbar bereits reichlich Material. Seine gesammelten Gegenstände habe er inzwischen aus Margate in Großbritannien nach Frankreich gebracht. In einem großen Lager würden sich nun unter anderem „Platten, Kleidung, Schreibmaschinen, Schaufensterpuppen, Bücher und Koffer“ befinden.

Doherty denkt bei seinem Projekt allerdings größer. Aus dem Laden soll ein lebendiger Treffpunkt werden, der möglicherweise auch als Café und Veranstaltungsort dient. Einen Teil der Einnahmen möchte der Musiker zudem für ein örtliches Tierheim verwenden, das sich um Hunde kümmert. „Es soll auch ein Veranstaltungsort werden“, sagte Doherty. Ein Museum wolle er ausdrücklich nicht schaffen. Vielmehr solle es sich um einen „lebendigen, atmenden Organismus in Frankreich“ handeln. Er könne sich vorstellen, dort Musiker seines Labels Strap Originals auftreten zu lassen. Besucher könnten stöbern, miteinander ins Gespräch kommen, Bücher kaufen oder bei akustischen Konzerten zuhören.