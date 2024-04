Stars Pete Doherty: Wer braucht schon ein Handy?

Pete Doherty - T In The Park 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2024, 10:46 Uhr

Der Rockmusiker lebt mittlerweile nicht nur ohne Drogen, sondern auch ohne Smartphone.

Pete Doherty hat kein Handy mehr.

Der The Libertines-Star hatte im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. Seit er clean ist, hat sich der Sänger auch von seinem Smartphone getrennt. In der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ wird er mit den folgenden Worten zitiert: „Seit ich von den Drogen weg bin, habe ich kein Handy mehr. Ich glaube, ich und mein Vater sind die einzigen Leute, die ich kenne, die keins haben. Meine Frau hat eins, also kann man mich in Notfällen erreichen. Und ich habe einen Festnetzanschluss.“

Aber der ‚Can’t Stand Me Now‘-Hitmacher, der seit 2021 mit Katia de Vida verheiratet ist, ist auf einige Probleme gestoßen, seit er sich von seinem Handy getrennt hat. „Ich habe neulich versucht, einen Zug zu nehmen, und sie haben mich ohne digitales Ticket nicht reingelassen“, berichtet der Rockmusiker. „Das ist absolut verrückt. Sie haben mir auch nicht geglaubt, als ich sagte, dass ich keins habe. Sie war nur verwirrt und wurde dann misstrauisch.“

Am Ende habe sich der 45-Jährige vor lauter Frust nicht mehr helfen können. „Ich habe wirklich die Fassung verloren. Ich habe ein richtiges Spektakel aus mir gemacht“, gesteht er. „Ich schrie in den Himmel und schüttelte meine Faust. Was die Leute heute nicht mehr tun. Vielleicht bringe ich das zurück.“