Ursache steht fest Plötzlicher Tod von Karen Houghton: Daran starb Kris Jenners Schwester

Kris Jenner trauert um ihre Schwester. (smi/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 15:30 Uhr

Einen Monat nach dem Tod von Kris Jenners Schwester Karen Houghton steht nun die Todesursache fest. Die Schwester der Managerin des Kardashian-Clans starb an Herzversagen, dahinter steckte eine Erkrankung.

Die Todesursache von Kris Jenners (68) Schwester steht fest. Laut dem Totenschein, der "TMZ" vorliegt, starb Karen Houghton an einem Herzstillstand nach plötzlichen Herzrhythmusstörungen. Als Nebenursache wird eine Erkrankung an Diabetes Typ 2 angegeben. Das Dokument enthüllt zudem, dass Karen Houghton an einer bipolaren Störung litt.

Am 18. März 2024 wurden Rettungsdienste zum Haus von Houghton im kalifornischen San Marcos gerufen. Sie schafften es nicht, die leblose Frau zu reanimieren. Sie wurde 65 Jahre alt. Einen Tag nach ihrem Tod wurde sie eingeäschert. Das geht ebenfalls aus den jetzt von "TMZ" ausgewerteten Dokumenten hervor.

Kris Jenner verabschiedete sich mit einem emotionalen Instagram-Post von ihrer Schwester. Die Chefin des Jenner-Kardashian-Clans teilte dazu eine Reihe von privaten Bildern.

"Mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit teile ich mit, dass meine Schwester Karen gestern unerwartet verstorben ist, schrieb Kris Jenner. Sie bete, dass Gott alle durch diese schwere Zeit führe.

Kourtney und Kim Kardashian gedenken ihrer verstorbenen Tante

Obwohl das Verhältnis zu ihrer Schwester nicht immer das einfachste war, beschreibt Kris Jenner die Verstorbene als "großen Teil meines Herzens". "Ich schätze jede einzelne Erinnerung, die wir zusammen haben", schrieb sie.

Während Jenner sich einen Tag nach dem Tod ihrer Schwester an die Öffentlichkeit wandte, würdigte ihre Tochter Kourtney Kardashian (44) jetzt Karen Houghton. In einer Instagram-Story postete das Model ein altes Bild, auf dem ihre Tante sie als Kleinkind auf dem Arm trägt. "Tantchen Karen" schrieb sie zu Emojis von einem Herz und Engelsflügeln. Ihre Schwester Kim Kardashian (43) hatte schon zuvor mit Bildern an ihre Tante erinnert.