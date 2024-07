Stars Kourtney Kardashian: Keine Erinnerung mehr an Outfit-Wahl

Kourtney Kardashian - 2009 Emmy Awards - Los Angeles - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 08:00 Uhr

Kourtney Kardashian hat keine Ahnung, wie sie sich für die Emmy Awards 2009 „überhaupt angezogen“ hat.

Die 45-jährige Reality-TV-Veteranin hasst ihren Look bei dem Ereignis, wie sie in der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘ verriet, in der sie sich für die diesjährigen Emmys, die im Januar stattfanden, herausputzte.

Sie sagte: „Ich war vor 15 Jahren bei den Emmys und der Look war ganz anders. Ich trug einfach dieses wahllose Grau. Ich kenne nicht einmal den Designer. Ich weiß nicht einmal, wo ich es herhabe oder wie ich mich überhaupt angezogen habe.“ Ihr Look war ein trägerloses, dunkelgraues, fließendes Kleid, das sie über ihrem wachsenden Babybauch trug, da sie zu der Zeit mit ihrem Sohn Mason schwanger war. Als Kourtney ihre Schwester Kim (43) fragte, ob sie sich an ihr Emmys-Outfit von 2009 erinnere, wurde sie daran erinnert, dass sie auch einen „hässlichen Armreif“ trug.

Kourtneys Sohn Mason, den sie mit ihrem 41-jährigen Ex Scott Disick hatte, ist jetzt 14 Jahre alt. Außerdem hat sie die Kinder Reign (9) und die elfjährige Penelope mit Scott sowie Sohn Rocky mit ihrem Musiker-Ehemann Travis Barker (48). Kourtney enthüllte diese Woche, dass sie stolz mit ihrem jüngsten Sohn, der im November geboren wurde, zusammen schläft – obwohl sie dafür getrollt wurde, dass sie das Gleiche mit zwei ihrer anderen drei Kinder tat. Sie teilte einen Screenshot aus einem Hörbuch mit dem Titel „Sicherer Säuglingsschlaf: Expertenantworten auf Ihre Fragen zum Cosleeping“ in ihrer Instagram-Story mit der Bildunterschrift: „Ich co-schlafe sicher seit 2009 und liebe es immer noch, weitere Tipps zum sicheren Co-Sleeping zu lesen/hören und von den Vorteilen zu hören.“ In dem Schlafbuch diskutiert der Autor, warum Co-Sleeping oft als „unsicher“ angesehen wird und geht auf „häufige Missverständnisse“ über die Praxis ein. Co-Sleeping ist seit Jahren ein kontroverses Thema und Experten warnen, dass es das Risiko von Ersticken, Strangulation und plötzlichem Kindstod erhöhen könne. Befürworter der Praxis sagen, dass sie die Bindung zwischen Eltern und Babys stärken kann.