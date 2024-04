Stars Prinz Harry: Er kommt zurück nach England

Meghan Duchess of Sussex and Prince Harry at Invictus Games Dusseldorf, Germany - Avalon - Sept 23 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 08:00 Uhr

Prinz Harry plant Berichten zufolge, nächsten Monat nach Großbritannien zurückzukehren.

Der Herzog von Sussex, der mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, und ihren beiden Kindern in Kalifornien lebt, soll planen, im Mai in sein Heimatland zurückzukehren, um bei einem besonderen Gottesdienst in der St. Paul‘s Cathedral in London anlässlich des 10. Jahrestages seiner Invictus Games für Militärangehörige zu sprechen.

Laut der ‚New York Post‘-Kolumne ‚PageSix‘ soll Harry bei der Veranstaltung am 8. Mai auftreten. Es wird seine erste Reise zurück nach Großbritannien sein, seit er im Februar nach der Krebsdiagnose von König Charles nach Hause geeilt ist, um seinen Vater zu besuchen. Ein Insider sagte der Publikation, es sei noch nicht bekannt, ob Harry die Reise nutzen werde, um seinen Bruder William, Prinz von Wales, und seine Schwägerin Catherine, Prinzessin von Wales, zu besuchen, nachdem bekannt wurde, dass sie ebenfalls gegen eine Krebserkrankung kämpft. Der Nahestehende sagte: „Jeder fragt, ob Harry seinen Vater sehen wird und ob er Kate und die Wales-Kinder sehen wird – wenn nicht sogar seinen Bruder?“ Ein anderer Insider fügte hinzu, dass eine Wiedervereinigung aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen William und Harry aber unwahrscheinlich sein könnte. Sie erklärten: „Ich kann mir vorstellen, dass Harry seinen Vater sieht und sich meldet, aber die Dinge sind immer noch sehr angespannt mit William, das ist das eigentliche Problem.“ Berichten zufolge haben die Brüder seit mehr als einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen, nachdem Harrys Autobiografie ‚Spare‘ veröffentlicht wurde, in der die Fehde des Geschwisterpaares in offenen Details enthüllt wurde.