Stars Prinz Harry: Mit Meghan zu Besuch in Nigeria

Prince Harry and Meghan Markle - Invictus Games - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 14:00 Uhr

Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, werden Nigeria besuchen.

Der Herzog von Sussex (39) wird nächsten Monat für eine Stippvisite in seine Heimat Großbritannien zurückfliegen, um an einem Gottesdienst in der St. Paul‘s Cathedral in London teilzunehmen, um den 10. Jahrestag seiner Invictus Games am 8. Mai zu feiern.

Der Sprecher des nigerianischen Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Tukur Gusau, sagte gegenüber ‚Guardian.ng‘: „Während ihres Aufenthalts im Land werden sie sich mit Militärangehörigen treffen und zu einer Reihe kultureller Aktivitäten eingeladen werden.“ Er verriet auch, dass der Prinz die Möglichkeit diskutieren wird, dass Nigeria in Zukunft die Invictus Games ausrichten könnte, nachdem das Land im vergangenen Jahr zum ersten Mal an der Veranstaltung teilgenommen hat. Es wird angenommen, dass Harry allein nach Großbritannien reisen wird, bevor er nach Nigeria fliegt, um sich mit seiner Frau für den gemeinsamen Besuch zu treffen.

Es ist seine erste Reise zurück nach Großbritannien von seinem Zuhause in Kalifornien, seit er im Februar nach der Krebsdiagnose des Monarchen zu seinem Vater König Charles gereist ist. Die Nachricht von der Nigeria-Reise kommt, nachdem das Paar bereits letztes Jahr während der Invictus Games in Düsseldorf Zeit mit dem nigerianischen Team verbracht hatte und Harry seine Rede bei der Veranstaltung nutzte, um zu verraten, dass Meghan das Land bei der Veranstaltung unterstützte, nachdem sie entdeckt hatte, dass sie nigerianische Wurzeln hat. Er sagte: „Ich sage nicht, dass wir zu Hause Favoriten haben, aber seit meine Frau herausgefunden hat, dass sie nigerianischer Abstammung ist, wird es in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver werden.“

Meghan hatte zuvor verraten, dass sie einen Ahnenforschungstest gemacht hatte, der ihre nigerianischen Wurzeln offenbarte. In ihrem ‚Archetypes‘-Podcast erklärte sie über die Entdeckung: „Ich habe erst vor ein paar Jahren meine Genealogie machen lassen. Ich bin zu 43 Prozent Nigerianerin. Ich werde anfangen, tiefer in all das einzutauchen, weil jeder, dem ich davon erzählt habe, vor allem nigerianische Frauen, nur fragte: ‚Was?‘“