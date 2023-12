Eine Woche in Costa Rica Prinz Harry und Herzogin Meghan machten Geheimurlaub in der Karibik

Die Familie von Prinz Harry und Herzogin Meghan gönnte sich eine Auszeit in Costa Rica. (dr/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 09:20 Uhr

Sonne tanken vor dem stressigen Weihnachtsfest: Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet waren in den letzten Tagen im geheimgehaltenen Urlaub in Costa Rica. Das bestätigte mittlerweile sogar eine offizielle Stelle.

Viele sehnen sich gerade um die Weihnachtstage herum an einen tropischeren Ort. So offensichtlich auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), die gemeinsam mit Sohn Prinz Archie (4) und Töchterchen Prinzessin Lilibet (2) ihre Wahlheimat in Kalifornien gegen einen kurzen und geheimen Familienurlaub in der Karibik eingetauscht haben. Das Portal "CRhoy" veröffentlichte entsprechende Bilder und Videos der Familie, die sie in Costa Rica zeigt. Dem Bericht zufolge hätten die Vier dort rund eine Woche in einem angemieteten Haus verbracht.

Auch die Generaldirektion für Einwanderung und Ausländer habe entsprechende Meldungen mittlerweile auf Nachfrage bestätigt. Demnach seien Harry, Meghan, Archie und Lilibet am 14. Dezember 2023 eingereist und am 20. Dezember 2023 wieder ausgereist. Zu Weihnachten kehrt die Familie in ihr Anwesen in Montecito zurück, um dort die Feiertage zu verbringen.

Archie bekommt keine teure Foto-Kamera zu Weihnachten

In einer Fragerunde für den Streamingdienst Netflix verriet Herzogin Meghan kürzlich, was dann definitiv nicht unter dem Weihnachtsbaum für ihren Sohn Archie liegen wird. Der kleine Hobby-Fotograf wünsche sich eine teure Leica-Kamera, doch nicht mit Meghan: "Ich sagte: 'Du bekommst keine Leica. Nicht einmal zu Weihnachten'." Ob er seine Mama vielleicht mittlerweile doch noch umstimmen konnte?