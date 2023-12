"Guten Tag, mein Name ist Klein" „Promi Big Brother“: So lief das Wiedersehen von Iris und Peter Klein Die erste „Promi Big Brother“-Live-Sendung ist über die Bildschirme von Sat.1 geflimmert. Spät am Montagabend kam es zum mit Spannung erwarteten Wiedersehen von Iris und Peter Klein. Flogen zwischen den Ex-Partnern gleich die Fetzen?