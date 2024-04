Mit Foto verkündet „Revenge-„Stars Josh Bowman und Emily VanCamp: Das zweite Baby ist da

Josh Bowman und Emily VanCamp sind seit 2018 verheiratet. (ae/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 07:31 Uhr

Mit einem niedlichen Schnappschuss von ihrem Baby hat Schauspielerin Emily VanCamp ihren Fans verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Ihre Tochter kam demnach bereits vor einem Monat zur Welt.

Das Schauspielerpaar Emily VanCamp (37) und Josh Bowman (36) freut sich über die Geburt seines zweiten Kindes. Nach Tochter Iris (2) begrüßten die beiden wieder ein Mädchen. In einem Post gab die "Revenge"-Schauspielerin auch gleich den Namen der Kleinen bekannt.

Video News

Die zweite Tochter heißt Rio Rose

Die Kanadierin verkündete die schöne Nachricht am 14. April auf Instagram und verriet, dass ihre zweite Tochter bereits am 12. März geboren wurde. "Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen", schrieb die stolze Mutter zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das einen Ausschnitt des Baby-Gesichtes und zwei kleine Finger zeigt. Dazu teilte sie den Namen mit: Rio Rose. "Wir lieben dich so sehr", fügte sie garniert mit roten Herzen hinzu.

Erst im Februar hatte sie ihre erneute Schwangerschaft bekannt gegeben. Ebenfalls auf ihrer Instagramseite veröffentlichte sie zwei Babybauchfotos. Auf dem ersten Schwarz-Weiß-Bild posierte sie alleine vor einer kahlen Wand. Da sie sich zur Seite gedreht hatte, war der Bauch deutlich unter ihrem dunklen Pullover zu sehen. Auf dem zweiten Schwarz-Weiß-Foto zeigte sie sich mit Ehemann Bowman und Tochter Iris. Dazu hieß es: "Nicht mehr lange. Bereit, wenn du es bist, Kleines."

Am Set kennen und lieben gelernt

Emily VanCamp und ihr britischer Kollege Josh Bowman sind seit 2011 ein Paar, im Mai 2017 folgte die Verlobung und im Dezember 2018 die Hochzeit. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zur TV-Serie "Revenge" kennen, die von 2011 bis 2015 ausgestrahlt wurde. Darin spielten sie das Paar Emily Thorne und Daniel Grayson. Im Dezember 2023 machte VanCamp ihrem Mann eine Liebeserklärung via Instagram: "5 Jahre verheiratet, 12 zusammen. Was für eine wunderschöne Fahrt das war. Ich liebe das Leben, das wir aufgebaut haben, unsere wilden Abenteuer, aber vor allem die kleine Familie, die wir gegründet haben. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, meine Liebe. Ich kann es kaum erwarten, was noch kommt."

Ihre erste Schwangerschaft hielt VanCamp privat. Die Geburt ihrer Tochter verkündete sie im August 2021 bei Instagram mit einem Bild, auf dem die Hand der kleinen Iris zu sehen ist, die den Finger ihrer Mutter umfasst. "Willkommen auf der Welt, unsere süße kleine Iris", schrieb VanCamp. "Unsere Herzen sind voll."