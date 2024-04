Hat er noch Gefühle für sie? Rihanna-Anspielung: A$AP Rocky beschimpft Drake in Diss-Track

Rihanna war von 2009 bis 2016 in einer On-off-Beziehung mit Drake (r.). Heute ist sie mit A$AP Rocky (l.) liiert. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.04.2024, 12:18 Uhr

Hat Drake noch Gefühle für Ex-Freundin Rihanna? Darauf spielt zumindest ihr aktueller Partner A$AP Rocky an: Im Diss-Track "Show of Hands" macht er sich offenbar über den kanadischen Rapper lustig.

Es gibt einen neuen Diss-Track am Rap-Himmel – und dessen Thema ist offenbar keine Geringere als Popstar Rihanna (36). Im Song "Show of Hands" beschimpft ihr aktueller Partner A$AP Rocky (35) ihren Ex-Partner Drake (37), mit dem Rihanna rund zehn Jahre lang eine On-off-Beziehung führte.

Hat Drake noch Gefühle für Rihanna?

"Show of Hands" ist einer der Songs auf dem neuen Studioalbum von Future (40) und Metro Boomin (30), "We Still Don't Trust You", das am 12. April veröffentlicht wurde. A$AP Rocky ist als "Featuring Artist" in dem Song zu hören.

In den Lyrics macht er sich offenbar darüber lustig, dass Drake noch immer Gefühle für Rihanna habe, und greift zudem dessen letztes Album "For All the Dogs" an – wohl eine Abrechnung mit Drake, der in diesem Album auf dem Track "Another Late Night" auf A$AP Rocky anspielte.

Im gleichen Album spielt Drake im Song "Fear of Heights" offenbar auf Rihanna an und wies in den Lyrics diejenigen zurück, die "es so aussehen lassen, als ob ich immer noch an dir hängen würde".

Rihanna und Drake sind inzwischen beide Eltern

Rihanna war etwa ab 2009 mit Drake liiert. 2016 machte er ihr bei den MTV Video Music Awards eine öffentliche Liebeserklärung auf der Bühne: "Ich bin in sie verliebt, seit ich 22 bin. Sie ist eine meiner besten Freundinnen auf der ganzen Welt. Sie ist eine lebende Legende in unserer Industrie", sagte Drake damals. Etwa zwei Monate später trennte sich das Paar. 2018 erklärte die Sängerin in einem Interview mit der US-"Vogue", dass sie dem Rapper nicht mehr nahestehe: "Wir haben keine Freundschaft mehr, aber wir sind auch keine Feinde. Es ist, was es ist."

Noch im selben Jahr sprach Drake in einem Interview mit LeBron James (39) über seinen Wunsch, Kinder mit Rihanna zu haben: "Während das Leben Gestalt annimmt und einen seine eigenen Lektionen lehrt, bin ich in eine Situation gekommen, in der ich nicht das Märchen 'Drake hat eine Familie mit Rihanna gegründet und es ist so perfekt' erzählen kann", sagte er. "Auf dem Papier sieht es so gut aus. Übrigens wollte ich das auch mal."

Es sollte jedoch anders kommen: Nach einer rund dreijährigen Beziehung mit dem saudischen Unternehmer Hassan Jameel begann Rihanna etwa im November 2020 ihre Beziehung mit A$AP Rocky. Der bestätigte im Mai 2021, dass die beiden ein Paar sind. 2022 wurden sie erstmals Eltern eines Sohnes, im August 2023 folgte ein weiterer Sohn.

Drake wurde im Oktober 2011 Vater eines Sohnes, dessen Mutter ist die Französin Sophie Brussaux. Ein Paar sind die beiden aber nicht.