Stars Riley Keough: Sie macht Werbung für Mutter Lisa Marie Presleys Buch

Riley Keough at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 08:00 Uhr

Riley Keough geht auf eine Lesetour, um für die demnächst erscheinenden posthumen Memoiren ihrer Mutter zu werben.

Die 35-jährige Schauspielerin war am Boden zerstört, als ihre Mutter Lisa Marie Presley – Elvis Presleys einziges Kind – am 12. Januar 2023 im Alter von nur 54 Jahren an einem Darmverschluss starb, der mit Komplikationen bei einer Operation zur Gewichtsabnahme Jahre zuvor in Verbindung gebracht wurde. Jetzt hat sie angekündigt, dass sie sich auf den Weg machen wird, um die Veröffentlichung des Buches ‚From Here to the Great Unknown‘ zu feiern, das sie nach dem Tod von Lisa Marie mitfertiggestellt hat.

Der Verlag ‚Random House‘ schrieb in den sozialen Medien: „Manchmal sind die Berühmtesten unter uns die am wenigsten bekannten. Begleiten Sie @RileyKeough zu einem einzigartigen Gespräch, in dem sie dem unglaublichen Andenken ihrer Mutter Lisa Marie Presley mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren ‚FROM HERE TO THE GREAT UNKNOWN‘ Tribut zollt.“

Der Verlag fügte hinzu, dass Riley von einem besonderen Gast in sechs verschiedenen Städten begleitet werde, während sie in eine „legendäre Geschichte des amerikanischen Königshauses, der Familienbande, der Höhen und Tiefen von Ruhm, Liebe, Trauer und der unzerbrechlichen Bindung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter“ eintaucht. Die Buchtour beginnt am 9. Oktober in New York und macht Halt in St. Louis, Nashville, London und Memphis – auf Elvis‘ Anwesen Graceland – bevor sie am 20. Oktober in Los Angeles endet.