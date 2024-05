Beauty & Fashion Rosalía: Sie ist das neue Gesicht von Dior

Rosalia - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection via Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 16:00 Uhr

Rosalía ist zur neuesten globalen Botschafterin von Dior ernannt worden und wirbt für die Lady Dior-Handtasche.

Der 31-jährigen Flamenco-Künstlerin ist es gelungen, ihre Musik- und Modewelten miteinander kollidieren zu lassen, indem sie die Rolle bei dem französischen Luxusmodehaus ergatterte, nachdem die Firma ihren Song ‚El Mal Querer‘ bei ihrer Laufstegshow 2023 in Spanien verwendete.

Maria Grazia Chiuri, die Kreativdirektorin für Damenmode bei Dior, verriet gegenüber ‚WWD‘: „Ich verliebte mich sofort in Rosalías Musik. Dann habe ich mich eingehender mit ihrer Arbeit beschäftigt und war echt beeindruckt von ihrem Engagement als Musikerin und Produzentin. Besonders fasziniert hat mich dabei, wie es dieser jungen Künstlerin gelang, die mit dem Flamenco verbundenen Klänge und Kleidung neu zu interpretieren, zu reaktivieren und sie in einen moderneren und zeitgemäßeren Rahmen zu übertragen.“ Die Designerin fügte hinzu: „Als wir uns endlich trafen, fand ich, dass sie eine perfekte Dior-Botschafterin sein würde, weil sie eine moderne Form der Weiblichkeit repräsentiert. Rosalía ist eine junge Künstlerin, die ihre Stimme nutzt, um sich selbst, ihre Stärke und ihre Kreativität auszudrücken und so entwickelte sie eine neue Sprache.“ Für die Lady Dior-Kampagne trägt die Sängerin einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und einen beigen Trenchcoat sowie ein weißes, mit Perlen besetztes Abendkleid. Die Kampagne wurde von Diors langjährigem Mitarbeiter, dem Fotografen Collier Schorr, fotografiert. Rosalía wirbt zudem für Kim Kardashians Marke SKIMS und Acne Studios.