Stars Rumer Willis ignoriert Erziehungsratschläge von Mama Demi Moore

Rumer Willis and Demi Moore - March 2023 - Versace FW23 - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2024, 11:14 Uhr

Die Schauspielerin trifft lieber eigene Entscheidungen, wenn es um die Erziehung ihrer Tochter geht.

Rumer Willis macht eine „interessante Trennung“ von ihrer Mutter durch.

Die US-Schauspielerin ist die Tochter der Hollywood-Stars Bruce Willis und Demi Moore. Vor 13 Monaten wurde sie selbst Mama: Zusammen mit ihrem Partner Derek Richard Thomas durfte Rumer Töchterchen Louette auf der Welt begrüßen. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verrät die 35-Jährige, dass sich das Verhältnis zu ihrer Mutter Demi Moore seitdem verändert hat. Deren Erziehungsratschläge ignoriere sie nämlich gerne.

„Wir leben in einer ganz anderen Zeit, es gibt einfach so viel mehr Informationen“, erklärt sie. „Meine Mutter sagt oft: ‚Du solltest das mit ihr machen‘, und ich sage dann: ‚Nach dem, was ich gelesen habe, macht man das nicht mehr‘. Wenn man sich in der Übergangsphase vom Mädchen zur Mutter befindet und eine wirklich enge Beziehung zu seiner Mutter hat, gibt es eine interessante Trennung, die stattfindet, während man seinen eigenen Weg als Mutter entdeckt.“

Rumer will gerne eigene Entscheidungen als Mutter treffen, ist sich aber bewusst, dass sie auf diesem Weg einige Fehler machen wird. „Es gibt Dinge, die ich von [meiner Mutter] übernommen habe, die ich liebe, aber es gibt auch Dinge, die ich selbst entdecken möchte“, fügt sie hinzu. „Es ist unvermeidlich, dass wir unsere Kinder auf entgegengesetzte Art und Weise vermasseln, oder? Ich denke, als Eltern will man seinen Kindern das geben, was man selbst nicht hatte. Aber das Schöne an dem, was ich lerne, ist, dass sie vielleicht nicht das braucht, was ich nicht bekommen habe, weil sie ihre eigene Person ist.“