Stars Rumer Willis: Vater Bruce hat durch Demenz neue ‚Sanftheit‘ entwickelt

Rumer Willis - February 2020 - Avalon - Cadillac Oscar Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 11:00 Uhr

Die Tocher der Hollywoods-Stars spricht offen darüber, wie ihn das Leben mit Demenz verändert hat.

Rumer Willis sagt, ihr Vater Bruce Willis habe im Zuge seiner Demenzerkrankung eine neue „Sanftheit“ entwickelt.

Der ‚Stirb langsam‘-Darsteller erhielt im Februar 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz, nachdem zuvor bereits im März 2022 Aphasie bei ihm festgestellt worden war. Seine älteste Tochter aus der Ehe mit Demi Moore berichtet nun, dass sich ihr Vater von dem in Hollywood bekannten „machohaften“ Mann zu einer deutlich sanfteren Persönlichkeit entwickelt habe.

Im Podcast ‚The Inside Edit‘ offenbarte sie: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihn besuchen kann. Auch wenn jetzt vieles anders ist, bin ich sehr dankbar.“ Rumer ergänzte: „Da ist eine gewisse Sanftheit. Er war immer dieser eher machohaft wirkende Typ, und jetzt gibt es etwas – zerbrechlich ist nicht das richtige Wort –, aber eine Zärtlichkeit, die vielleicht dadurch, Bruce Willis zu sein, vorher nicht in dieser Weise möglich war.“

Bereits im November hatte die 37-Jährige offen darüber gesprochen, dass ihr Vater sie nicht immer wiedererkenne. Dennoch empfinde sie große Dankbarkeit dafür, weiterhin Momente mit ihm teilen zu können. In einem Instagram-Video sagte sie: „Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich ihn noch besuchen und umarmen kann.“ Weiter erklärte Rumer: „Ich bin dankbar, dass ich zu ihm gehen und ihn umarmen kann – egal, ob er mich erkennt oder nicht. Er kann die Liebe spüren, die ich ihm gebe, und ich spüre sie auch von ihm zurück.“

Die Schauspielerin könne immer noch „einen Funken“ des alten Bruce Willis erkennen. „Er kann die Liebe fühlen, die ich ihm schenke. Das bedeutet mir sehr viel“, betonte sie. Außerdem sei sie dankbar, gemeinsam mit ihrer Tochter Louetta Zeit mit Bruce verbringen zu können. Neben Demenz leidet Bruce Willis auch an Anosognosie – einer neurologischen Erkrankung, bei der das Gehirn eine oder mehrere bestehende gesundheitliche Einschränkungen nicht erkennen kann. Dieser Zustand tritt häufig bei neurologischen oder psychischen Erkrankungen auf.