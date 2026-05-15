Warum wirken plötzlich so viele Stars deutlich schlanker?

Schönheitsideale prägen, wie Körper von Stars wahrgenommen werden.

Sebastian Wagner | 15.05.2026, 08:54 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Auf roten Teppichen, bei Preisverleihungen und in Instagram-Storys fällt seit Monaten etwas auf: Viele Stars wirken schmaler und definierter. Auch wenn mal nur ein Kleid anders sitzt oder ein Gesicht kantiger wirkt, entstehen schnell Spekulationen.

Warum jede Veränderung sofort auffällt

Früher tauchten Promis vor allem bei Premieren, Interviews oder Paparazzi-Schnappschüssen auf. Heute sind sie aufgrund der sozialen Medien fast dauernd sichtbar. Ob scheinbar beiläufiges Foto aus dem Alltag oder ein perfekt ausgeleuchtetes Bild auf dem roten Teppich: Selbst kleine Unterschiede werden schnell bemerkt.

Hinzu kommt, dass alte Bilder nicht einfach verschwinden, sondern stets nur einen Klick entfernt sind. Fan-Accounts stellen Aufnahmen nebeneinander und auf TikTok entstehen daraus kleine Vorher-nachher-Geschichten, bei denen die Stars mit gängigen Schönheitsidealen verglichen werden.

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Der Look macht mehr aus, als man denkt

Nicht immer hat ein schlanker Eindruck etwas mit einer echten Gewichtsveränderung zu tun. Ein gutes Styling kann viel ausmachen. Stars sind bei öffentlichen Auftritten meist bis ins kleinste Detail vorbereitet, während Paparazzi-Aufnahmen unter völlig anderen Bedingungen entstehen.

Während manche Looks strecken, betonen andere die Taille, die Schultern oder Gesichtszüge. Auf Fotos entsteht daraus schnell ein Eindruck, der stärker wirkt als in Bewegung.

Warum Medikamente sofort Thema sind

Wenn ein Star sichtbar an Gewicht verliert, wird schnell über medikamentöse Behandlung spekuliert. In den Kommentarspalten fallen schnell Namen wie Ozempic oder Wegovy. Oft passiert das ziemlich achtlos. Ein Foto reicht, dann stehen die Vermutungen im Raum.

Dabei wird in der öffentlichen Debatte vieles vermischt, obwohl mehr als nur ein kleiner Unterschied Ozempic und Wegovy voneinander trennt. Für die Promi-Welt ändert das aber wenig. Von außen lässt sich kaum sicher sagen, was hinter einer Veränderung steckt. Genau das macht diese Debatte so heikel.

Nicht jeder neue Körper erzählt dieselbe Geschichte

Körper verändern sich, was natürlich auch für die Stars gilt. Manchmal steckt eine Filmrolle dahinter, manchmal ein neuer Trainingsplan, manchmal Stress, Krankheit, weniger Alkohol, ein anderer Tagesrhythmus oder schlicht eine private Phase, über die niemand etwas weiß. Bei Menschen, die ständig fotografiert werden, wirkt das alles nur öffentlicher.

Dazu sind Menschen in der Branche viel Druck ausgesetzt. Wer auf Tour geht, dreht, moderiert oder wochenlang für eine Show probt, lebt oft anders als im Alltag. Manche nehmen dabei ab, andere zu. Manche Stars verschwinden eine Weile von der Bildfläche und kommen mit neuem Look zurück. Nicht immer muss dahinter eine große Geschichte stecken.

Menschen vergleichen heute stärker als früher

Soziale Medien sorgen nicht nur dafür, dass Stars ständig sichtbar sind. Sie verändern auch, wie Menschen Körper wahrnehmen. Wer täglich bearbeitete Bilder, Fitness-Content oder vermeintliche „Glow-ups“ sieht, entwickelt schnell ein verzerrtes Gefühl dafür, was normal ist. Dadurch werden Veränderungen bei Prominenten oft intensiver diskutiert als früher.

Besonders auffällig ist, wie schnell aus Beobachtungen Trends entstehen. Verliert ein bekannter Star sichtbar Gewicht, folgen sofort Spekulationen, Videos und Diskussionen darüber, wie dieser neue Look erreicht wurde. Viele Nutzer projizieren dabei ihre eigenen Unsicherheiten oder Wünsche auf prominente Personen. Genau deshalb drehen sich Debatten über Körper oft längst nicht mehr nur um die Stars selbst, sondern auch um gesellschaftliche Erwartungen rund um Aussehen, Disziplin und Erfolg.

Wenn Kommentare hässlich werden

Der neugierige Blick kippt schnell. Erst wird gefragt, ob jemand „anders“ aussieht. Kurz danach wird bewertet, gespottet oder unterstellt. Kelly Osbourne hat zuletzt gezeigt, wie hart solche Diskussionen werden können, als sie sich gegen besonders üble Bodyshaming-Kommentare wehrte.

Dies ist der unangenehme Teil des hohen Interesses an Stars. Die Promis leben von Aufmerksamkeit, aber ihr Körper wird oft behandelt wie ein öffentliches Projekt. Mal zu dünn, mal zu kurvig, mal zu verändert. Der neue Schlank-Look erzählt deshalb nicht nur etwas über Stars. Er zeigt auch, wie gnadenlos schnell aus einem Foto ein Urteil wird.