Stars S Club-Star Tina Barrett: Sie kauft alle Geschenke an Heiligabend

Tina Barrett - 2020 - RuPaul's DragCon UK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

S Club-Star Tina Barrett erledigt am 24. Dezember alle ihre Weihnachtseinkäufe.

Die 47-jährige Sängerin, die den siebenjährigen Sohn Roman aus einer früheren Beziehung hat, gab zu, dass sie bis zum Weihnachtstag zu viele andere Dinge zu bedenken habe. Deswegen bleiben die Einkäufe oft auf der Strecke und müssen kurz vor Knapp erledigt werden.

Gegenüber der Londoner Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘ sagte sie: „Heiligabend ist die Zeit, in der ich meine Weihnachtseinkäufe erledige. Ich habe das ein paar Mal gemacht, es ist schrecklich. Ich habe Kinder, also ist Elf on the Shelf eine große Sache.“ Und Tina gab zu, dass die Tatsache, dass sie ein eigenes Kind hat, ihr geholfen hat, den Zauber der Weihnachtszeit wiederzuentdecken. Auf die Frage, ob die Mutterschaft Weihnachten besser gemacht habe, sagte sie: „Das hat es, weil man es durch ihre Augen erlebt und es einfach so ist: ‚Ich fühle mich wie ein Kind, das jetzt die ganze Kindheit noch einmal durchlebt.‘ Es ist schön.“ Bandmitglied Jo O‘Meara stimmte zu: „Weihnachten kommt zurück, wenn man Kinder hat!“

Außerdem sprach die Gruppe, zu der auch Rachel Stevens, Jon Lee und Bradley McIntosh gehören, über ihre „epische“ Comeback-Tour als ihr Highlight des Jahres 2023. Auf die Frage nach dem schönsten Moment des Jahres antwortete Rachel: „Die Tour war ziemlich episch!“ Jon fügte hinzu: „Wir waren vor etwa sechs Wochen hier im O2 an einem Samstagabend und es war ausverkauft, und es war die beste Show, die wir je gemacht haben.“ Bradley verriet dann, dass sich die Band über die Feiertage nicht allzu lange ausruhen werde, da sie bald zu einer weiteren Runde Konzerte aufbrechen werde. Er sagte: „Wir fahren im Februar nach Amerika, also werden wir bald wieder zusammen unterwegs sein.“