Stars Sabrina Carpenter: Damit hat sie gerade am meisten zu kämpfen

Sabrina Carpenter - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 16:31 Uhr

Die 'Espresso'-Interpretin findet, dass sie sich in keinem einfachen Alter befindet.

Sabrina Carpenter fällt es schwer, über ihren Erfolg zu reflektieren.

Bei der US-Sängerin läuft‘s: Derzeit erobert sie die Charts weltweit mit ihrem Hit ‚Espresso‘. Am vergangenen Samstag (11. Mai) feierte sie außerdem ihren 25. Geburtstag. Trotzdem fällt es der Musikerin schwer, sich selbst auf die Schulter zu klopfen.

„Das Schwierigste für mich ist manchmal, innezuhalten und mir bewusst zu machen, wie sehr ich im letzten Jahr gewachsen bin. Ich habe nicht gedacht, dass 24 etwas Besonderes sein würde“, gesteht sie im Interview mit ‚Cosmopolitan‘. „Als ich 24 wurde, dachte ich: ‚Wofür ist dieses Jahr überhaupt da? Denn 21 ist immer sehr ausgeprägt, 25 ist immer sehr ausgeprägt. Aber die mittleren Jahre, uff. Sogar in Liedern heißt es: ‚Niemand mag dich, wenn du 23 bist.’“

Die ‚Feather‘-Interpretin denkt allerdings, dass sie mit den Jahren weiser geworden ist. „Man fühlt sich immer noch sehr jugendlich, man kann immer noch sehr kurze Röcke tragen, aber man fühlt sich auch einsichtiger und hat ein bisschen mehr Wissen und Erfahrung“, erklärt sie. „Man ist besser in der Lage, die Menschen zu erkennen, die man in sein Leben einladen möchte, während man früher einfach zu jedem nett war und mit jedem befreundet sein wollte.“

Die Blondine fügt hinzu: „Ich glaube, das ist es, was in den letzten anderthalb Jahren mit mir passiert ist. Anstatt zu fragen: ‚Mögen mich die Leute?‘ heißt es jetzt: ‚Oh, mag ich dich eigentlich?‘ Nicht auf eine gemeine Art und Weise, sondern im Sinne von: Will ich diese Energie die ganze Zeit um mich haben? Ist das jemand, der mein Leben bereichert?“