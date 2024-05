Stars Sabrina Carpenter: Danach sucht sie in einem Mann

Bang Showbiz | 26.05.2024, 08:00 Uhr

Sabrina Carpenter hat keinen „Typ“.

Die 25-Jährige, die derzeit mit dem Schauspieler Barry Keoghan zusammen ist, hat verraten, dass sie sich nicht zu einer bestimmten Art von Mann hingezogen fühlt.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Cosmopolitan‘ erklärte die blonde Schönheit: „Entgegen der landläufigen Meinung glaube ich nicht, dass ich einen Typ habe. Aber das Internet liebt es einfach, Bilder von Männern mit der gleichen Haarfarbe nebeneinander zu stellen.“ Sabrina gestand, dass sie sich tatsächlich „zu vielen Dingen hingezogen“ fühle, auch zu Menschen, die „mit ihren Emotionen in Berührung kommen“. Sabrina, die zuvor mit dem Schauspieler Joshua Bassett zusammen war, sagte: „Ich fühle mich zu vielen Dingen hingezogen, die ich bei Freunden suche, weil ich mit jemandem zusammen sein möchte, der einer meiner besten Freunde sein wird. Vieles davon ist also Energie und Humor und Authentizität. Ich werde immer sagen, dass ich mich mehr mit Menschen verbunden habe, die mit ihren Emotionen in Kontakt sind. Ich meine, keine dieser Beziehungen hat bisher funktioniert. Manchmal denke ich, dass ich mit einer Pantomime besser dran wäre.“

Erst kürzlich gab Sabrina aber zu, dass sie in letzter Zeit wählerischer geworden sei, wen sie in ihr Leben lasse. Die ‚Espresso‘-Hitmacherin sagte: „Du bist irgendwann besser in der Lage, zu wissen, welche Leute du in dein Leben einladen willst, während du vorher einfach nur nett zu allen warst und jedermanns Freund sein wolltest. Ich denke, das ist mir in den letzten anderthalb Jahren passiert. Anstatt zu sagen: ‚Mögen die Leute mich?‘, heißt es: ‚Oh, mag ich dich wirklich?‘ Nicht auf gemeine Weise, sondern in dem Sinne, ob ich diese Energie die ganze Zeit um mich herum haben möchte. Ist das jemand, der mein Leben bereichert?“