Stars Sabrina Carpenter: Party von Barry zum Geburtstag

Sabrina Carpenter birthday cake May 2024 Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2024, 18:00 Uhr

Barry Keoghan schmiss eine Geburtstagsparty für Sabrina Carpenter, bei der es eine lustige Torte mit Leonardo DiCaprio-Motto gab.

Der ‚Saltburn‘-Schauspieler versammelte am Samstag (11. Mai) rund 100 Freunde im DUMBO House in Brooklyn, um den 25. Geburtstag seiner Freundin zu feiern. Ein Insider erzählte dem ‚People‘-Magazin, dass der Veranstaltungsort mit blauen, gelben und weißen Luftballons geschmückt war und den Gästen eine Vielzahl von Speisen serviert wurde sowie eine individuelle Getränkekarte angeboten wurde, die Espresso-Martinis zu Ehren der neuesten Single des Geburtstagskindes ‚Espresso‘ enthielt.

Der anwesende Gast Ice Spice teilte in seiner Instagram-Story ein Video, in dem Sabrina die Kerzen auf ihrem Kuchen auspustete, der ein Meme-Bild des ‚Titanic‘-Stars zeigte. Das Foto zeigte ein Selfie von Leonardo, das so verändert worden war, dass es wie eine Snapchat-Nachricht aussah, in der der 49-jährige Schauspieler scherzte, nur Frauen unter 25 Jahren zu daten. Der Text lautete: „Nein, werde nicht 25, du bist so sexy, aha.“ Sabrina teilte auch ein Foto von einem anderen Geburtstagskuchen in ihrer Instagram-Story, auf dem weißer Zuckerguss, Keksteig, Streusel und in Anlehnung an den Text von ‚Espresso‘ die Worte zu sehen waren: „Ist 24 so süß? Ich denke schon!“

Die ehemalige ‚Girl Meets World‘-Darstellerin teilte auch einen Beitrag mit Fotos aus ihrer Kindheit, was dazu führte, dass Freunde ihre Geburtstagswünsche teilten. Barry teilte ein Emoji mit Tränen in den Augen und einen Kuss, während Sabrinas Schwester Sarah schrieb: „Du feierst spät, weil es dein GEBURTSTAG ist“, eine Anspielung auf ihren Text „Ich arbeite spät, weil ich eine Sängerin bin“.