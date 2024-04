Nach dem Erfolg ihrer Dramen Sandra Hüller: Neuer Trailer zu „Zwei zu Eins“ veröffentlicht

Sandra Hüller in "Zwei zu Eins". (eyn/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 16:21 Uhr

Sandra Hüller brachte die Kinogänger zuletzt mit ihren Filmen nicht gerade zum Lachen. Ab dem 25. Juli ist die Oscar-nominierte Schauspielerin jetzt in der deutschen Freundschaftskomödie "Zwei zu Eins" zu sehen. Jetzt wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht.

Sandra Hüller (46) spielt nach der schweren Oscar-Kost wieder in einer Komödie mit. Nach den internationalen Erfolgen des Historiendramas "The Zone of Interest" und des Justizdramas "Anatomie eines Falls" kehrt sie zurück in die Kinos. An der Seite von Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Uwe Preuss, Kathrin Wehlisch und Olli Dittrich spielt sie in der deutschen Freundschaftskomödie "Zwei zu Eins" von Regisseurin Natja Brunckhorst (57). Der Film kommt am 25. Juli 2024 auf die große Leinwand. Jetzt wurde erneut ein Trailer veröffentlicht.

"'Zwei zu Eins' ist eine Hommage an eine sehr besondere Zeit, in der alles möglich schien – ein humorvolles Abenteuer um Geld und Gerechtigkeit, basierend auf wahren Geschehnissen", heißt es in der Pressemitteilung. Sandra Hüller schlüpft in der Komödie in die Rolle von Maren, die zusammen mit ihren Freunden mehrere Millionen der DDR in einem Schacht findet. Gemeinsam entwickeln sie ein System, um das mittlerweile wertlose Geld doch noch nutzbar zu machen und gleichzeitig dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen.

"Zwei zu eins" basiert auf der wahren Begebenheit des sogenannten "Schatz von Halberstadt": 1990 wurden auf Beschluss der DDR hin 109 Milliarden Mark in Halberstadt vergraben. In den Folgejahren drangen immer wieder Diebe in die Stollenanlage ein und entwendeten die Geldscheine – wie viele, ist ungeklärt.

2023 war das Jahr für Sandra Hüller

Hauptdarstellerin Sandra Hüller hat ihre Karriere im vergangenen Jahr auf eine ganz neue Ebene gehoben. "Anatomie eines Falls" erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme. Für "The Zone of Interest", in dem sie die Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz spielt, gab es den Großen Preis der Jury. Außerdem durfte Hüller sich über eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin für "Anatomie eines Falls" freuen.