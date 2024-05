Film Sandra Huller: Rolle in ‚Project Hail Mary‘

Sandra Huller at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2024, 13:40 Uhr

Die Darstellerin wird in dem Film an der Seite von dem Star mitspielen.

Sandra Huller wird in ‚Project Hail Mary‘ an der Seite von Ryan Gosling mitspielen.

Die ‚Anatomie eines Falls‘-Schauspielerin hat sich dazu verpflichtet, neben dem ‚Barbie‘-Darsteller in dem im Weltraum spielenden Film mitzuspielen, bei dem Phil Lord und Christopher Miller die Regie führen.

Der neue Film beruht auf Andy Weirs gleichnamigem Roman von 2021 und handelt von dem Mittelschullehrer Ryland Grace (Gosling), der in einem Raumschiff aufwacht und sich nicht mehr daran erinnert, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Er muss von ganz allein herausfinden, wie er eine interstellare Mission abschließen kann, um die Erde vor einer Katastrophe zu retten. Dabei trifft er auf einen mysteriösen Außerirdischen, der Lichtjahre gereist ist, um seine Spezies vor einem ähnlichen Schicksal retten zu können. Der kommende Film soll im März 2026 in die Kinos kommen. Lord und Miller führen nach einem Drehbuch von Drew Goddard Regie. Amy Pascal wird das Projekt für ihre Firma Pascal Pictures produzieren, Gosling wird dasselbe für sein General Admission-Banner machen. Die 46-jährige Sandra war zuvor in ‚The Zone of Interest‘ zu sehen und äußerte ihre Hoffnung, dass die Art und Weise, wie der Film, der für den Oscar für den besten Film nominiert wurde, produziert wurde, als Vorlage für zukünftige Filme dienen könnte. „Man hat nie Zeit mit technischen Unterbrechungen verschwendet. Wir sind allein im Haus mit einem Regieassistenten gewesen, der manchmal zu uns sagte, wann sie schneiden würden, und manchmal nicht. Es hat 60 Mikrofone im Haus gegeben, also mussten wir manchmal heimlich miteinander kommunizieren, wenn wir ein Problem hatten, da wir wussten, dass sie alles verwenden würden, was wir tun”, verriet Huller.