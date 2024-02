Stars Sarah und Dominic Harrison: Das sagen Töchter zur neuen Schwangerschaft

Bang Showbiz | 22.02.2024, 18:00 Uhr

Sarah und Dominic Harrison erwarten aktuell ihr drittes Baby.

Eigentlich war die Familienplanung für die beiden Influencer bereits abgeschlossen, doch dann überraschten sie ihre Social Media-Community mit der frohen Kunde am Valentinstag (14. Februar), dass sie ein drittes Baby erwarten. Und ihre Töchter Mia (6) und Kyla (3) könnten nicht glücklicher darüber sein.

„Wir möchten euch noch was erzählen“, schrieben Sarah und Dominic unter das Video, in dem sie die Baby-News verkündeten. In dem Clip ist die ganze Familie versammelt, die sich um Mama Sarahs Babybauch kuschelt. Auch die beiden Töchter sind darin zu sehen. Gegenüber ‚Promiflash‘ verriet Sarah nun auch, dass die Mädchen sich schon wahnsinnige freuen: „Sie haben sich unglaublich gefreut und das war so ein schönes Gefühl. Sie liebe ihr Geschwisterchen jetzt schon.“ Offenbar können sie es kaum abwarten, große Schwestern zu werden: „Sie streicheln meinen Bauch, reden mit meinem Bauch, denken über Namen nach und möchten immer alle Details wissen.“

Die ganze Familie kann es also kaum erwarten und das, obwohl die werdende Mutter noch Ende 2023 in einer Fragerunde auf Instagram angekündigt hatte, die Babyplanung abgeschlossen zu haben: „Wir fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Ich finde, zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben. Jetzt noch mal von vorne anzufangen, wäre aktuell zu viel für mich.“