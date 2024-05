Es wird ein... Schauspielerin Lea Michele verrät das Geschlecht ihres Babys

Lea Michele ist in freudiger Erwartung. (eyn/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 16:18 Uhr

Lea Michele erwartet mit ihrem Ehemann Zandy Reich ihr zweites Kind. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin nun ihren wachsenden Babybauch und gibt dazu bekannt, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt.

Lea Michele (37) ist derzeit in freudiger Erwartung. Jetzt hat die Schauspielerin das Geschlecht ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. In einem Instagram-Post anlässlich des Muttertags am Sonntag schreibt sie: "Heute ist der schönste Muttertag aller Zeiten. Ich halte meinen Sohn im Arm, der mich zur Mama gemacht hat… und trage meine Tochter in mir." Dazu teilt sie ein Foto von sich und ihrem unverhüllten Babybauch.

Lea Michele hat bereits einen Sohn

Ihre Schwangerschaft hat Lea Michele Ende März ebenfalls mit einem Beitrag auf Social Media verkündet. Für die 37-Jährige ist es das zweite Kind: Ihr Sohn Ever wurde im August 2020 geboren. Ein Jahr zuvor hatte die baldige Zweifachmama ihren Partner Zandy Reich (41) nach zwei Jahren Beziehung im kleinen Kreis geheiratet.

Video News

Lea Michele steht bereits seit ihrer Kindheit auf der Bühne und wirkte in verschiedenen Musical-Produktionen mit. Weltweite Bekanntheit erreichte sie durch ihre Hauptrolle in der Serie "Glee", die sie von 2009 bis 2015 verkörperte. Zuletzt war die US-Amerikanerin 2022 als Entertainerin Fanny Brice im Musicalklassiker "Funny Girl" am Broadway zu sehen.